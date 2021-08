Realme zostaje trzecim największym dostawcą smartfonów w Polsce

Wzrost marki realme w Polsce i Europie jest niezwykły. Firma wdarła się przebojem do sklepów i świadomości konsumentów, wypierając stamtąd dostawców istniejących na tym rynku od zawsze.

realme trzecią smartfonową siłą w Polsce

Realme z zabójczą precyzją realizuje swój plan rozwoju w regionie europejskim. Zgodnie z badaniami Canalys, dotyczącymi drugiego kwartału 2021 roku, firma zajęła trzecie miejsce w Polsce pod względem liczby sprzedanych smartfonów, za Xiaomi i Samsungiem. Trzeba pamiętać, że nie chodzi o to, ile urządzeń zakupili klienci, a jak dużo sztuk trafiło do sklepów i magazynów operatorów telefonii komórkowych. Niekoniecznie musi to od razu wyznaczać pozycję urządzeń realme w oczach zwykłego Kowalskiego, ale z drugiej strony, sporo mówi o popycie na te smartfony – przynajmniej wśród sieci sklepów z elektroniką i innych sprzedawców.

Na polskim rynku realme odnotowało niewiarygodnie wysoki wzrost dostarczonych urządzeń – aż o 10685% w porównaniu z sytuacją sprzed roku, kiedy firma jeszcze u nas raczkowała. Firma zawdzięcza to znacznie ulepszonej sieci sprzedaży i zwiększeniu nakładów na marketing.

Osiągnięcie pozycji TOP 3 w Polsce po zaledwie roku działalności realme na naszym rynku to ogromny sukces, z którego jesteśmy dumni i który dodaje nam skrzydeł do pokonywania kolejnych wyzwań. Wzrost liczby smartfonów realme, które trafiły do rąk użytkowników w Polsce jest najlepszym dowodem na to, jak silną pozycję na rynku zyskała nasza marka. Najnowsze dane potwierdzają także, że strategia i wartości realme doskonale odpowiadają na bieżące potrzeby klientów. Łukasz Łyżwa, szef sprzedaży realme w Polsce

Europa polubiła się z realme

Realme radzi sobie znakomicie nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Z tej perspektywy, firma zajęła piąte miejsce z najwyższym wśród producentów smartfonów wzrostem o wysokości 1282%. W poszczególnych krajach zajęła równie wysokie lokaty – drugą na Słowenii, czwartą w Czechach i piątą we Włoszech. Biorąc pod uwagę wyłącznie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, marka znalazła się na czwartej pozycji wśród sprzedawców.

Realme nastawia się na dynamiczny rozwój – nie tylko w kwestii sprzedaży smartfonów, ale także wprowadzaniu urządzeń segmentu AiOT, a zatem słuchawek, wearables, inteligentnych głośników oraz laptopów. Producent szacuje, że do końca roku do ekosystemu TechLife podłączonych będzie już 8 milionów urządzeń. Jak wskazuje raport Strategy Analytics, w niespełna 3 lata realme sprzedało ponad 100 milionów różnych produktów na całym świecie.