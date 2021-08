Zmiany w Allegro Smart! Sprzedawcy będą musieli płacić więcej, a do apki zalogujemy się biometrią

Regulaminy Allegro są regularnie aktualizowane i wprowadzają zmiany, które mają wpływ na to, w jaki sposób korzystamy z tej platformy. Nawet niewielkie modyfikacje mogą być istotne dla wybranych grup konsumentów czy sprzedawców. Czego spodziewać się tym razem?

Zmiany, które ruszą we wrześniu

Najbliższe nam zmiany na Allegro Smart! dotyczą przesyłek kurierskich. Od 1 września sprzedawcy nie będą mogli już skorzystać w promocji, w której partycypowali w kosztach wysyłki kurierskiej na preferencyjnych warunkach, płacąc tylko 1,99 złotych za paczkę. Teraz opłata ta wyniesie 3,99 złotych (chyba że sprzedawca będzie w programie Szybkich Wysyłek – wtedy może liczyć na rabat).

Bardzo dużo zmian w Allegro Smart! wchodzi z dniem 6 września. Najważniejszą jest nowe rozliczanie kosztów przesyłek w wypadku dostaw do punktu (np. Żabka, Orlen, RUCH, Poczta Polska). Sprzedawcy będą obciążeni dodatkową opłatą, by rozłożyć koszt dostawy, tak już to ma miejsce w wypadku paczek nadawanych do paczkomatów. Oczywiście nie wszystkie modyfikacje będą na niekorzyść sprzedających. Na przykład, zapłacą oni mniej za przesyłki do 5 kg, wysyłane przez UPS w Allegro Smart!

Logowanie odciskiem palca

Serwis sprzedażowy podzielił się interesującą informacją – od 6 września będzie można logować się na swoje konto Allegro za pomocą danych biometrycznych z czytnika linii papilarnych lub przedniej kamery. To z pewnością spore ułatwienie. Funkcja będzie dostępna dla użytkowników urządzeń przenośnych – telefonów i tabletów.

Jest jeszcze coś, co najpewniej wpłynie na nasz sposób korzystania z serwisu aukcyjnego. Na jesień zaplanowano uruchomienie aplikacji Allegro Lokalnie, która zastąpi Allegro Sprzedaż. W ten sposób platforma sprzedażowa jeszcze mocniej zarysowuje różnicę między klasycznym serwisem oraz Allegro Lokalnie, na które trafia większość ofert od osób prywatnych.

Jeśli chcecie zapoznać się z wszystkimi zmianami, jakie przygotowało Allegro na wrzesień i październik, odsyłam Was do szczegółowego zestawienia na stronie pomocy serwisu.