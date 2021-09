Galaxy Watch 4 niedawno zadebiutował, a już go kupisz w promocji

Samsung zaprezentował nowe smartwatch z serii Galaxy Watch 4 niewiele ponad miesiąc temu i bardzo szybko okazało się, że chętnych jest więcej niż przygotowanych w przedsprzedaży egzemplarzy. Wydawałoby się, że Samsung nie musi zachęcać klientów do zakupu swoich nowych smart-zegarków, a tymczasem przygotował na nie pierwszą (i zapewne) nie ostatnią promocję.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 to hit

Nie przypominam sobie, aby w ostatnim czasie jakikolwiek smartwatch Samsunga wywołał takie poruszenie wśród klientów. Najnowsza seria Galaxy Watch 4 cieszyła się jednak tak wielką popularnością w przedsprzedaży, że Samsung zakończył związaną z nią promocję przed czasem, a na dodatek wiele osób musiało poczekać na swój egzemplarz dłużej niż zapowiadano, gdyż wystąpiły niespodziewane opóźnienia w dostawach.

Mimo że kurz po niedawnych wydarzeniach już opadł, a o najnowszych smartwatchach Samsunga mówi się coraz mniej, to mimo wszystko nadal pozostają one jednymi z najciekawszych propozycji w tym segmencie i prawdopodobnie prędko się to nie zmieni. Niestety, Koreańczycy nie skorzystają na opóźnionym rozpoczęciu sprzedaży Apple Watch series 7, gdyż seria Galaxy Watch 4 nie współpracuje z systemem iOS…

Promocja na Galaxy Watch 4 (Classic)

Osoby, które kupią jeden z nowych smartwatchy Samsunga w okresie od 20 września do 10 października 2021 roku, będą mogły otrzymać nawet 300 złotych zwrotu. Wystarczy, że po zakupie wypełnią formularz na dedykowanej stronie internetowej (najpóźniej do 16 października 2021 roku), a po pozytywnej weryfikacji Samsung przeleje pieniądze na wskazane przez klienta konto bankowe.

źródło: Samsung

Po zakupie Galaxy Watch 4 można otrzymać 250 złotych zwrotu, natomiast po nabyciu Watch 4 Classic – 300 złotych. W przypadku pierwszego z ww. modeli przewidziano 1950 cashbacków, natomiast drugiego 3450.

Kup Galaxy Watch 4 (Classic) i skorzystaj z promocji

Regulamin promocji „Promocja cashback – zwrot do 300 zł za zakup Galaxy Watch4” (PDF)

Promocja na słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 2

Podobną promocję przygotowano również na słuchawki bezprzewodowe, aczkolwiek przy okazji można zgarnąć jeszcze prezent – z pewnością docenią go osoby, które słuchają dużo muzyki.

źródło: Samsung

Po zakupie tego modelu w okresie od 20 września do 10 października 2021 roku i wypełnieniu formularza na dedykowanej stronie internetowej (do 16 października 2021 roku) oraz pozytywnej weryfikacji, klient otrzyma zwrot 150 złotych na konto, a na mejla kod na 6 miesięcy dostępu do TIDAL Premium.

Kup słuchawki Galaxy Buds 2 i skorzystaj z promocji

Pula zwrotów i kodów jest ograniczona do łącznie 300 sztuk.

Regulamin promocji „Cashback i 6 miesięczny dostęp do TIDAL Premium za zakup Galaxy Buds2” (PDF)