Już 25% mieszkańców Polski w zasięgu 5G od T-Mobile. Ty też?

Wszystko wskazuje na to, że operator sieci T-Mobile wziął sobie do serca deklarację złożoną jeszcze przed wakacjami, zgodnie z którą najbliższe miesiące miały być czasem bardzo intensywnego rozwoju sieci 5G. Minione dwa tygodnie to kilkaset kolejnych stacji bazowych, z których korzystać mogą kolejni mieszkańcy Polski. Łącznie, w zasięgu T-Mobile, mieszka już 25% z nas.

Założenia T-Mobile zakładały uruchamianie, każdego tygodnia, 120-140 nowych stacji bazowych, rozgłaszających sieć 5G na współdzielonej z 4G częstotliwości 2100 MHz. Imponującego tempa udało się dotrzymać – od ogłoszenia uruchomiono niemal 1200 stacji, co łącznie daje liczbę 2840 aktywnych stacji bazowych 5G, gotowych by już teraz obsłużyć klientów tego operatora.

Reklama

Tak szybkie tempo budowy sieci powinno przekonać klientów operatora, by jak najszybciej zapewnić sobie możliwość korzystania z 5G. Naturalnie, w tym celu trzeba wyposażyć się w odpowiednie urządzenie, których na rynku, na chwilę obecną, już nie brakuje, chociażby w ofercie tego operatora.

Zanim jednak decyzja o modernizacji sprzętu zostanie podjęta, można sprawdzić, czy zasięg 5G już jest dostępny w miejscu, w którym chcemy z niej korzystać. W przypadku T-Mobile, miejsc, w których sieć jest dostępna szybko przybywa. Nowe i rozbudowane lokalizacje znajdziecie poniżej.

Rozbudowa sieci 5G T-Mobile – nowe lokalizacje

By móc ogłosić objęcie zasięgiem 25% populacji Polski, uruchomiono nowe stacje bazowe w następujących miejscowościach:

Białystok,

Bydgoszcz,

Gdańsk,

Gorzów Wielkopolski,

Gniezno,

Jelenia Góra,

Koło,

Koszalin,

Krasnystaw,

Lublin,

Luboń,

Łomża,

Piaseczno,

Piła,

Poznań,

Szczecin,

Wrocław,

Zielona Góra.

Oprócz wyżej wymienionych miast, sieć 5G od T-Mobile została wzmocniona w Górze Kalwarii, Legnicy, Lesznie, Łukowie, Nadarzynie, Olsztynie, Puławach, Suwałkach, Toruniu i Wałbrzychu.

Zainteresowani postępami w budowie sieci nowej generacji przez operatora sieci T-Mobile, mogą śledzić postępy na dedykowanej stronie internetowej.

Jednocześnie przypominamy o trwającej promocji, w ramach której operator oferuje swoim abonentom 25 gigabajtów internetu za darmo. Więcej szczegółów znajdziecie w podlinkowanym poniżej wpisie:

Wpisy, które Cię zainteresują: