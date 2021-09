T-Mobile rozdaje 25 GB z okazji swojego 25-lecia

Dzisiaj mija dokładnie 25 lat od powstania sieci T-Mobile Polska, choć starsze grono czytelników na pewno pamięta, że na początku nazywała się ona Era GSM. Z tej okazji, magentowe Happy Fridays obejmują darmowe 25 gigabajtów dla klientów operatora.

Choć mieliśmy okazję już dwukrotnie wspominać o dwudziestopięcioleciu tej sieci, to dopiero dzisiaj możemy świętować prawdziwy jubileusz. Jak donosi magentowe biuro prasowe, dokładnie 16 września 2021 roku mija 25 lat od powstania Era GSM – sieci telekomunikacyjnej, którą dziś znamy jako T-Mobile Polska.

Reklama

T-Mobile rozdaje 25 GB transferu danych – kto może skorzystać z promocji?

Jubileuszowy prezent można odebrać, jak zawsze, w aplikacji Mój T-Mobile lub wysyłając SMS o treści HF na numer 80800. Co ciekawe, producent zdecydował, że promocja będzie dostępna jeszcze przez 2 tygodnie, tj. do 30 września włącznie – warto mieć jednak z tyłu głowy, że aktywacja pakietu może trwać do 72 godzin.

Aktywowana paczka gigabajtów jest ważna:

w przypadku abonamentu: do końca kolejnego cyklu rozliczeniowego i cały kolejny miesiąc

w MIX-ie i ofercie na kartę: w ciągu 30 dni od aktywacji

Powyższe informacje wskazują na to jasno, ale dla formalności – darmowe 25 GB mogą odebrać zarówno posiadacze abonamentów, jak i oferty MIX i oferty na kartę. Na samym końcu warto jeszcze nadmienić, że promocja jest częścią regularnego cyklu Happy Fridays.

Czas na chwilę sentymentu…

Choć T-Mobile Polska – posługując się aktualną nazwą – to sieć starsza ode mnie, to doskonale pamiętam czasy, kiedy Polska Telefonia Cyfrowa oferowała swoje usługi pod marką Era GSM. Koncesję na swoje usługi operator otrzymał 26 lutego 1996, a po trwających kilka miesięcy testach niekomercyjnych, przyszedł czas na uruchomienie usług komercyjnych – zapewne już wiecie, że dokładnie 16 września 1996 roku.

Niespełna dekadę później do dyspozycji użytkowników oddano HDSPA, a przed upływem kolejnych pięciu lat marka zmieniła nazwę na T-Mobile, wchodząc tym samym pod skrzydła międzynarodowej, magentowej sieci. Teraz nie mówimy już o prostym GSM opartym na GPRS, EDGE czy HSDPA, a o rosnących w liczbę stacjach bazowych 5G. Ciekawe, co czeka nas za kolejną dekadę?

Te wpisy Cię zainteresują: