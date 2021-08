T-Mobile zrobiło sobie prezent na 25. urodziny – uruchomiło już blisko 2500 stacji bazowych 5G

T-Mobile utrzymuje mistrzowskie tempo – od początku lipca 2021 roku rozbudowuje swoją sieć 5G najszybciej ze wszystkich operatorów w Polsce. Dziś poinformowano o zakończeniu kolejnego etapu, który zbiegł się w czasie z 25. urodzinami tej sieci.

Nie ma „prawdziwego” i „nieprawdziwego” 5G

Według niektórych malkontentów, technologia 5G, uruchamiana na pasmach, dotychczas wykorzystywanych przez 4G, nie jest „prawdziwym 5G”. Nie jest to prawdą, ponieważ operatorzy regularnie przeprowadzają refarming różnych częstotliwości. Informacje te nie są jednak tak szeroko udostępniane, jak te o rozbudowie 5G, dlatego niewiele osób o tym słyszało. Gdyby tak się stało, być może wówczas też pojawiałyby się głosy niezadowolenia, że uruchomiona na zwolnionym paśmie technologia X nie jest „prawdziwą siecią X”.

źródło: ZTE

Mimo wszystko faktem jest, że 5G na częstotliwościach 3,4-3,8 GHz w pełni rozwinie skrzydła, ponieważ umożliwi podłączenie do sieci znacznie więcej urządzeń oraz wyższe prędkości transmisji danych. A przynajmniej na początku, bowiem prawdopodobnie sukcesywnie będą one spadać wraz ze wzrostem liczby urządzeń podłączonych do internetu z wykorzystaniem technologii 5G.

Niewykluczone, że określenie „nieprawdziwe 5G” wzięło się z tego, że obecnie dostępna w Polsce sieć piątej generacji to technologia NSA, która wymaga udziału 4G (jej zaletą jest jednak dobra przenikalność przez budynki). Mimo wszystko jest to 5G, choć w zasadzie działania inne niż 5G SA, które w niedalekiej przyszłości zostanie uruchomione w paśmie 3,6 GHz.

T-Mobile ma już blisko 2500 stacji bazowych 5G

Od początku lipca 2021 roku T-Mobile w iście ekspresowym tempie rozbudowuje swoją sieć 5G. Operator zadeklarował, że każdego tygodnia będzie uruchamiać ponad 120 nowych stacji bazowych 5G, ale w rzeczywistości technicy uwijają się znacznie szybciej.

Pod koniec lipca T-Mobile poinformowało, że posiada prawie 1800 nadajników 5G. Dwa tygodnie później było ich już około 2100, a po kilku dniach blisko 2300.

Tym samym T-Mobile wyprzedził Plusa pod względem aktywnych stacji bazowych 5G, który niedawno pochwalił się, że obejmuje zasięgiem swojej sieci 5G ponad 15 mln populacji Polski. Teoretycznie zatem dostęp do 5G T-Mobile powinno mieć jeszcze więcej osób, ale operator ten oficjalnie unika takich deklaracji.

Teraz dystans jeszcze bardziej się zwiększył, ponieważ dziś T-Mobile poinformowało, że ma dokładnie 2470 stacji bazowych 5G. Część z nich uruchomiono w miejscowościach, które do tej pory sieć 5G tego operatora obejmowała. Mowa tu m.in. o Adamowie, Giżycku, Jastarni, Jaworzni, Krynicy Morskiej i Tomaszowie Mazowieckim. Najwięcej nowych nadajników 5G włączono natomiast w Bielsku-Białej, Gliwicach, Gdańsku i Katowicach.

T-Mobile zrobiło sobie zatem idealny prezent na 25. urodziny, choć z tej okazji ma także specjalną ofertę dla klientów, o której możecie przeczytać w podlinkowanym poniżej artykule.