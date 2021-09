Darmowy internet dla uczniów od Lycamobile przez 2 miesiące

Międzynarodowy operator sieci komórkowej, Lycamobile, uruchomił ogólnopolski program „Łap wiedzę z Lycamobile”, w ramach którego uczniowie mogą bezpłatnie otrzymać karty SIM z dwumiesięcznym dostępem do Internetu.

Lycamobile to międzynarodowy operator wirtualny, który łącznie na rynku światowym obsługuje 16 milionów klientów. W Polsce usługi są realizowane za pośrednictwem Polkomtela, operatora sieci Plus – zdaje się jednak, że popularność i świadomość marki w kraju nad Wisłą nie są zbyt duże. Czy program „Łap wiedzę z Lycamobile” zmieni ten stan rzeczy?

Korzystając z okazji, warto raz jeszcze wspomnieć o nowej ofercie Lycamobile na kartę, o której pisał dla Was Grzesiek niespełna dwa tygodnie temu. Operator chce skusić do wykupienia swoich usług poprzez oferowanie korzystnych zniżek w pakietach długoterminowych – ale o tym przeczytacie więcej w podlinkowanym w tekście wpisie.

źródło: Lycamobile

„Łap wiedzę z Lycamobile” – 2x darmowe 20 GB przez dwa miesiące

Uruchomiony przez operatora program ma na celu wsparcie uczniów z ograniczonym dostępem do internetu, który – bądźmy szczerzy – przydaje się w celach edukacyjnych nie tylko w czasie zdalnej nauki. Choć zapewne efektem ubocznym tego działania ma być również popularyzacja marki, ale to temat na inne rozważania.

Jestem przekonany, że dzięki inicjatywie ułatwiamy dostęp do internetu wielu uczniom, dla których z różnych względów jest on utrudniony lub niewystarczający. Takie działania są spójne z naszym DNA i podkreślają wartości: humanizm, zaufanie, wiarygodność, jakość, dostępność, którymi kierujemy się na co dzień Bartłomiej Wierzbicki, dyrektor sprzedaży Lycamobile w Polsce.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, operator dostarcza karty SIM do dyrektorów szkół. Program „Łap wiedzę z Lycamobile” obejmuje zarówno szkoły podstawowe, jak i zawodowe, licea i technika – niestety, trudno doszukać się informacji, jakie placówki biorą udział w akcji, a więc ocenienie skali działania jest na ten moment wręcz niemożliwe. Szkoda, że nie da się po prostu zamówić darmowej karty w ramach programu ze strony operatora.

W ramach akcji, uczniowe mogą odebrać bezpłatne karty SIM, w ramach których przez dwa miesiące przysługuje im po 20 GB danych co miesiąc bez dodatkowych kosztów. Akcja wystartowała we wrześniu tego roku i potrwa do końca października.

Nie tylko Lycamobile rozdaje darmowe paczki danych

Oczywiście brytyjski gigant to nie jedyny operator, od którego można otrzymać darmowe paczki transferu. Nie dalej jak wczoraj informowaliśmy Was, że T-Mobile z okazji swojego jubileuszu rozdaje 25 GB internetu, a we wrześniu Orange rozdawało chociażby 5 GB „bez okazji” czy 4 GB z okazji meczu Polski z Albanią.

Na specjalne wyróżnienie zasługuje także oferta Orange Flex, w ramach której studenci mogą odebrać za darmo łącznie 250 GB transferu. Może to nie jest coś dla uczniów, ale również dla uczących się ;).