5 GB darmowego internetu do odebrania od Orange

Jeśli odczuwamy braki w zapasach internetu w smartfonie, a korzystamy z abonamentu w Orange, to dobrą wiadomością będzie dla nas darmowy pakiet gigabajtów, który możemy odebrać od operatora.

Przydatny bonus od Orange

Pomarańczowy operator każdego tygodnia przygotowuje dla swoich klientów prezenty w postaci bezpłatnych pakietów internetowych lub zniżek na poszczególne usługi dodatkowe. Większość z nich jest naprawdę przydatna i warto je uruchamiać.

Reklama

Ponieważ nie można bez końca oferować bezpłatnego Music Passa lub Video Passa, w tę środę Orange proponuje swoim abonentom włączenie pakietu internetowego 5 GB – kompletnie za darmo.

Jak włączyć pakiet 5 GB?

Jedyne, co trzeba zrobić, to zalogować się do aplikacji Mój Orange na smartfonie, przejść do zakładki „Dla Ciebie” i kliknąć w baner informujący o możliwości odebrania prezentu. Mamy na to tydzień – w następną środę Orange umieści w tym miejscu kolejny prezent.

Z pakietu skorzystamy w aktualnym cyklu rozliczeniowym, więc jeśli kończy się nam on za dwa lub trzy dni, możliwe, że lepszą opcją byłoby przeczekanie terminu rozliczenia i aktywacja dodatkowych gigabajtów na początku przyszłego tygodnia.

Orange prowadzi akcję „Środy z Orange” już od długich miesięcy. W tym czasie abonenci operatora mogli odebrać dziesiątki gigabajtów internetu i bezpłatnie skorzystać z wielu dodatkowych usług.

Dla korzystających z Orange na kartę też coś jest

Choć darmowe 5 GB jest tylko dla klientów abonamentowych, Orange przygotowało także coś dla osób korzystających z oferty na kartę.

Otóż do końca roku każde doładowanie w aplikacji Mój Orange będzie premiowane bonusem dodatkowych 10 GB. Bonus jest przyznawany automatycznie do każdego doładowania i ważny 14 dni. W przypadku niższych doładowań ten czas jest krótszy. Przy nominale 5 zł bonus jest ważny 2 dni a 10 zł przez 5 dni.