Asystent Google z Driving Mode coraz bliżej. To on zastąpi podstawową wersję Android Auto

Pamiętacie jeszcze Driving Mode w Asystencie Google? Rozwiązanie zostało zaprezentowane w 2019 roku, ale jeszcze nie doczekało się premiery. Niewykluczone, że zostanie wprowadzone dopiero wraz z Androidem 12.

Koniec Android Auto na ekranach smartfonów

Obecnie z Android Auto skorzystamy w dwóch trybach. Pierwszy, którego można określić tym podstawowym, to wyświetlanie oprogramowania bezpośrednio na wyświetlaczu smartfona. Z kolei drugi, podobnie jak w Apple CarPlay, zapewnia dostęp do wybranych funkcji i aplikacji z poziomu ekranu wbudowanego w samochód.

Od dłuższego czasu pojawiają się informacje, że firma z Mountain View planuje porzuć pierwszy z wymienionych trybów. Bez obaw, kierowcy nie zostaną zostawieni na lodzie. Zamiast tego otrzymają oni specjalny tryb w Asystencie Google i Mapach Google, znany pod nazwą Driving Mode.

W założeniach Driving Mode ma umożliwić wygodny dostęp do rozwiązań przydatnych podczas jazdy samochodem, a więc asystenta głosowego, Map Google czy Spotify lub innego serwisu streamingu muzyki.

Google niezbyt się śpieszy

Jak już wspomniałem, następca jednego z trybów wyświetlania Android Auto został zaprezentowany ponad dwa lata temu. Wówczas firma z Mountain View pochwaliła się nowym ekranem w Asystencie Google, wyraźnie skupionym na funkcjach dla kierowcy. Niestety, od tego czasu niewiele się działo w tej kwestii.

Na udostępnienie Driving Mode musieliśmy dość długo poczekać. Serwis 9to5Google informuje, że dodatkowy ekran dla kierowcy, który po raz pierwszy zobaczyliśmy w 2019 roku, pojawił się w najnowszej wersji beta Android 12. Aktualnie mamy do czynienia z testami, a także z dość ograniczonym dostępem.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy należy oczekiwać premiery finalnego wydania. Możliwe, że w dniu debiutu Androida 12, ale nie jest to pewne – Driving Mode jest powiązany z aplikacją Google, a nie tylko samym system. Najpewniej docelowo zostanie on udostępniony także na starszych wersjach Androida.

Co ze specjalnym trybem w Mapach Google?

Na początku tego roku Google oficjalnie przedstawiło Driving Mode, ale w Mapach Google. Należy zaznaczyć, że tutaj również mamy do czynienia z rozwiązaniem, które w założeniach ma zastąpić Android Auto. Czyli zamiast jednej aplikacji teraz będziemy mieli dwie – Mapy Google i Asystenta Google? W pewnym sensie tak, ale nie będą one ze sobą rywalizować, co za chwilę postaram się wyjaśnić.

Specjalny ekran dla kierowców w Asystencie Google będzie przydatny, gdy nie zamierzamy korzystać z nawigacji. Jeśli jednak będziemy potrzebowali prowadzenia do celu, to zostaniemy przeniesieni do trybu kierowcy w Mapach Google. Oba rozwiązania będą ze sobą współpracować.