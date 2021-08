Android Auto zniknie z ekranów smartfonów

Nadchodzą duże zmiany dla kierowców korzystających z Android Auto na ekranie smartfona. Ten tryb zostanie wkrótce wycofany.

Tylko jedna wersja Android Auto

Od wielu lat z oprogramowania Google dla kierowców można korzystać wybierając jeden z dwóch podstawowych trybów działania. Pierwszy, podobnie jak Apple CarPlay, pozwala wyświetlić interfejs w formie nakładki na system infotainment w samochodzie. Drugi z kolei przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają odpowiedniego auta, ale wciąż chcą mieć wygodny dostęp do wybranych aplikacji i funkcji – interfejs wyświetlany jest na ekranie smartfona.

Firma z Mountain View postanowiła to jednak zmienić. Docelowo drugi sposób działania ma zostać usunięty. Mogliśmy o tych planach usłyszeć już wcześniej, gdy w 2019 roku zaczęły pojawiać się informacje o trybie samochodowym w Asystencie Google, aczkolwiek wówczas nie poznaliśmy jeszcze zbyt wielu szczegółów.

Android 12 ze zmianami dla kierowców

Warto zauważyć, że mimo prowadzonych prac nad funkcjami dla kierowców w Asystencie Google, firma nie od razu zamknęła dostęp do Android Auto na ekranie smartfona. Co więcej, wydana została aplikacja Android Auto for Phone Screens, która zapewniła drugie życie temu trybowi wyświetlania.

Wspomniana przed chwilą aplikacja przeznaczona jest dla urządzeń z Androidem 10 lub nowszym. Wynika to ze zmian wprowadzonych przez Google. Android Auto wraz z „Dziesiątką” został bowiem zintegrowany z systemem, ale wyłącznie z opcją wyświetlania interfejsu na ekranie samochodu. Natomiast, aby dalej mieć dostęp do drugiego trybu, konieczna jest instalacja opisanej aplikacji.

Tryb samochodowy w Asystencie Google (fot. XDA Developers)

Android Auto for Phone Screens niebawem zostanie wycofany. Testerzy Androida 12 donoszą, że nie mają już dostępu do tego trybu. Wyświetlany komunikat zapowiada, że zostanie on zastąpiony przez Asystenta Google.

Dowiedzieliśmy się również, że od Androida 12 tryb samochodowy w Asystencie Google będzie już wbudowany i najpewniej dostępny dla wszystkich kierowców. Oczywiście Android Auto w formie nakładki na system infotainment w samochodzie cały czas będzie rozwijany i obecnie nie ma planów dotyczących jego wycofania.