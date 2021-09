Niezłe tempo – realme GT Neo 2 zadebiutuje już 22 września

Dawno minęły czasy, gdy producenci wprowadzali na rynek nową generację smartfona raz w roku. Wiele osób irytuje zwiększenie częstotliwości, ale konsumenci nie są w stanie nic z tym zrobić. Tak samo, jak nie powstrzymają premiery realme GT Neo 2 w przyszłym tygodniu.

realme GT Neo 2 zadebiutuje już 22 września

Mimo że realme GT Neo zadebiutował dopiero pół roku temu, to już za kilka dni producent wprowadzi na rynek nowy model realme GT Neo 2. Marka realme oficjalnie zapowiedziała, że zaprezentuje go w Chinach 22 września 2021 roku. Według deklaracji, będzie to smartfon dla zapalonych graczy.

Reklama

Według nieoficjalnych informacji, nadchodząca nowość zaoferuje swoim właścicielom procesor Qualcomm Snapdragon 870 z modemem 5G. Dla przypomnienia, poprzednik ma na pokładzie układ MediaTek Dimensity 1200. Ponadto smartfon zostanie wyposażony w 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej – niewykluczone, że LPDDR5 i UFS 3.1, skoro ma to być propozycja dla wymagających graczy. Mówi się jednak, że na rynku pojawi się też mocniejsza konfiguracja.

Według nieoficjalnych doniesień, specyfikacja realme GT Neo 2 będzie obejmować również wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,62 cala i rozdzielczości Full HD+, który odświeży obraz z częstotliwością do 120 Hz. W jego lewym górnym rogu producent umieści aparat z matrycą 16 Mpix do selfie i rozmów wideo.

Na tyle realme GT Neo 2 znajdzie się natomiast aparat główny o rozdzielczości 64 Mpix oraz 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix do zdjęć makro. Całość ma zasilić akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla technologii superszybkiego ładowania przewodowego o mocy 65 W.

Spodziewamy się też, że realme GT Neo 2 będzie pracował pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem realme UI 2.0 oraz w (miejmy nadzieję niedalekiej) przyszłości otrzyma aktualizację do Androida 12 z realme UI 3.0. Wcześniej jednak Google musi udostępnić nowe wydanie swojego systemu, a tym razem idzie to dość opornie – prawdopodobnie doczekamy się tego dopiero w przyszłym miesiącu.

Jak zostało wspomniane, realme GT Neo 2 zadebiutuje 22 września 2021 roku. Smartfon zostanie zaprezentowany w Chinach i na tę chwilę trudno powiedzieć, czy będzie też dostępny w innych krajach.