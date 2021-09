Ładny ten nowy Samsung Galaxy Wide 5, i całkiem nieźle wyposażony

Samsung wprowadził na rynek kolejny smartfon z modemem 5G – model Samsung Galaxy Wide 5. Jego wygląd jest całkiem atrakcyjny, podobnie jak specyfikacja techniczna.

Samsung Galaxy Wide 5 może się podobać

Już od jakiegoś czasu Samsung coraz odważniej eksperymentuje z designem swoich smartfonów, szczególnie tych z nieflagowej półki. I chociaż nie każdy projekt może się komuś podobać, to dzięki temu urządzenia południowokoreańskiego producenta różnią się od siebie, a to zawsze zaleta, zwłaszcza w ofercie wypełnionej modelami po brzegi.

Design nowego Galaxy Wide 5 jest prosty, ale mimo wszystko nawet oryginalny, bo w portfolio Samsunga na próżno szukać identycznego modelu. U konkurencji natomiast coś się znajdzie, bowiem można dopatrzeć się podobieństwa do chociażby Xiaomi Mi 11 i iPhone’a 12. Klienci będą mieli do wyboru trzy wersje kolorystyczne – oprócz klasycznej białej i czarnej, również jasnoniebieską.

źródło: Samsung

Specyfikacja Samsung Galaxy Wide 5

Jak zostało wspomniane już we wstępie, Samsung Galaxy Wide 5 oferuje modem 5G, który został zintegrowany z procesorem MediaTek Dimenisty 700. Do tego na jego pokładzie znajduje się 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności do 1 TB. Jest to zatem wystarczający dla większości użytkowników zestaw.

Tym bardziej, że dostaną oni do dyspozycji również akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 15 W (przez port USB-C). Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem One UI 3, ma wymiary 167,2×76,4×9,1 mm i waży 207 gramów.

Specyfikacja Samsung Galaxy Wide 5 obejmuje również wyświetlacz TFT Infinity-V o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+ 2408×1080 pikseli oraz aparat o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0) na przodzie i zestaw 64 Mpix (f/1.8) + 5 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 115° + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi na ryle.

Ponadto na bocznej krawędzi znajduje się czytnik linii papilarnych, a na dolnej 3,5 mm złącze słuchawkowe. Na pokładzie smartfona nie zabrakło też modułu NFC. Głośnik natomiast jest pojedynczy.

Cena Samsung Galaxy Wide 5

Cena Samsung Galaxy Wide 5 została ustalona w Korei Południowej na 449900 wonów, co jest równowartością ~1500 złotych. Mówi się, że model ten może być dostępny poza ojczyzną Samsunga jako Galaxy F42 5G.