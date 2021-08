Apple się zdenerwuje, gdy dowie się, kiedy Google zaprezentuje Pixela 6

Zapowiada się na to, że wrzesień będzie obfitował w prezentacje wybitnie ciekawych smartfonów z wyższej półki. Właśnie pojawiła się data premiery Google Pixel 6 i Apple może być złe na swojego rodzimego konkurenta, że ten spróbuje skraść show nowym iPhone’om.

Schemat wydawniczy Google jest mocno nieregularny, na co ogromny wpływ ma niepewna sytuacja na świecie w ostatnich miesiącach. W związku z tym nie wiedzieliśmy, kiedy możemy spodziewać się premiery nowej rodziny flagowych smartfonów, gdyż wiele modeli zalicza niemałe opóźnienia.

Pojawiła się data premiery Google Pixel 6

Dla przypomnienia, Google Pixel 4 i Pixel 4 XL zostały zaprezentowane 15 października 2019 roku, a Google Pixel 5 – 30 września 2020 roku. Ku naszemu zaskoczeniu, wygląda na to, że Google zaanonsuje nową rodzinę high-endów jeszcze wcześniej, bowiem według informacji, przekazywanych przez jednego z użytkowników chińskiego serwisu społecznościowego Weibo, data premiery Google Pixel 6 została ustalona na 13 września 2021 roku.

źródło: Google

Samo Google oficjalnie jeszcze tego nie potwierdziło, ale jeżeli to prawda, to jest to tylko kwestią czasu, ponieważ od 13 września dzielą nas jedynie dwa tygodnie. O ile jednak wszystkich zainteresowanych data premiery Google Pixel 6 z pewnością ucieszy, tak Apple może być niezbyt zadowolone z posunięcia swojego rodzimego konkurenta, ponieważ dzień później ma zaprezentować (m.in.) smartfony z serii iPhone 13.

Dobra wiadomość dla Apple jest taka, że najnowsze flagowce Google nie będą konkurować z tegorocznymi iPhone’ami ceną – sam producent dał do zrozumienia, że klienci muszą przygotować się na konkretny wydatek, aby kupić Google Pixel 6 Pro. Model Google Pixel 6 ma być niewiele tańszy.

źródło: Google

Według ostatnich doniesień, specyfikacja Google Pixel 6 Pro obejmować będzie m.in. 6,71-calowy ekran POLED, 12 GB RAM, od 128 GB do 512 GB pamięci wbudowanej, akumulator o pojemności 5000 mAh, aparat 12 Mpix na przodzie i zestaw 50 Mpix + 48 Mpix (teleobiektyw) + 12 Mpix (ultraszeroki) na tyle.

Z kolei model podstawowy zaoferuje 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED, 8 GB RAM, 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej (w zależności od wersji), aparat 8 Mpix na przodzie i duet 50 Mpix + 12 Mpix (ultraszeroki) na tyle, a także akumulator o pojemności 4614 mAh. Ponadto oba smartfony będą pracować pod kontrolą systemu Android 12 i bazować na procesorze Google Tensor.