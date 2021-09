TCL 20 R 5G najtańszy przedstawiciel serii, obsługujący sieci komórkowe piątej generacji

TCL zdaje się coraz śmielej wchodzić na europejski rynek (w tym także polski) wraz ze swoją ofertą urządzeń mobilnych, czego najlepszym przykładem jest stale rozrastająca się seria smartfonów TCL 20. Wśród nowości chińskiego producenta znalazło się miejsce na jeszcze jednego reprezentanta wspomnianej przed chwilą linii – model TCL 20 R 5G.

Specyfikacja TCL 20 R 5G

Urządzenie wyposażone zostało w 6,52-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ (1600×720 pikseli), oferujący adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 90 Hz. Istnieje jednak możliwość ręcznej konfiguracji opisywanego parametru w taki sposób, aby ekran był stale odświeżany w 60 Hz, a nawet w 30 Hz. Samo próbkowanie dotyku odbywa się natomiast w 180 Hz. Maksymalna jasność wyświetlacza wynosi 500 nitów.

Na tylnym panelu TCL 20 R 5G bez trudu da się dostrzec zestaw trzech aparatów oraz pojedynczą diodę doświetlającą LED. Główna matryca o rozdzielczości 13 Mpix wspierana jest przez dwie, 2 Mpix jednostki – pierwszą służącą do pomiaru głębi i drugą, przeznaczoną do zdjęć makro. Co ciekawe, producent zdecydował się również umieścić na pleckach urządzenia coraz rzadziej umieszczany w tym miejscu czytnik linii papilarnych.

TCL 20 R 5G napędzany jest przez ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700 (7 nm, 2x ARM Cortex-A76 2,2 GHz + 6x ARM Cortex-A55 2 GHz) z układem graficznym Mali-G57 MC2. Do tego dochodzą jeszcze 4 GB RAM (LPDDR4X) i 64 GB pamięci wbudowanej (UFS 2.2) z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD.

Akumulator o pojemności 4500 mAh użytkownik naładuje za pośrednictwem złącza USB-C dołączaną do zestawu ładowarką o mocy 10 W. TCL 20 R 5G na start będzie działał pod kontrolą systemu operacyjnego Android 11. Producent deklaruje jednak jak najszybszą aktualizację do zbliżającego się wielkimi krokami Androida 12 i co najmniej trzyletnie wsparcie poprawkami bezpieczeństwa.

Cena TCL 20 R 5G, dostępność

TCL 20 R 5G powinien trafić na sklepowe półki jeszcze pod koniec września bieżącego roku. Jako pierwsi za kwotę 179 euro (równowartość ~810 złotych) będą mogli go nabyć mieszkańcy Niderlandów. W późniejszym okresie ma być jednak dostępny także w innych państwach Starego Kontynentu, prawdopodobnie już w sugerowanej cenie wynoszącej 249 euro (~1120 złotych).