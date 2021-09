Dzięki Logi Dock na Waszym biurku nareszcie zapanuje porządek

Każdy chciałby mieć idealny porządek na biurku, ale nie wszyscy są w stanie go utrzymać, nawet pomimo szczerych chęci. Czasami przyda się jednak pomoc i taką zapewni nowa stacja dokująca All-In-One Logitech Logi Dock.

Logitech Logi Dock rozwiązuje problem, którego wcześniej wiele osób nie dostrzegało

Wiele osób prawdopodobnie nie przejmowało się sytuacją na biurku, dopóki nie trzeba było zostać w domu i pracować lub uczyć się zdalnie. Wtedy brak organizacji znajdujących się na nim rzeczy mógł zacząć doskwierać. Nie każdy potrafi go samodzielnie okiełznać, ale teraz to nie problem, bo na ratunek przychodzi nowa stacja dokująca firmy Logitech.

Reklama

Kiedy uderzyła pandemia, spędziliśmy bardzo dużo czasu z naszymi użytkownikami końcowymi, aby zrozumieć ich potrzeby i bolączki w świecie pracy w domu. W rezultacie powstał Logi Dock. To przełomowe, proste i nowoczesne rozwiązanie dokujące wyposażone w kluczowe funkcje współpracy, takie jak łączenie jednym dotknięciem. Co nie bez znaczenia, rozwiązanie to zmienia nasze nieuporządkowane środowisko pracy w elegancką przestrzeń roboczą, do której wszyscy dążymy. Scott Wharton, dyrektor generalny i wiceprezes działu współpracy wideo w firmie Logitech

Dzięki Logitech Logi Dock na Waszym biurku nareszcie zapanuje porządek

Za pomocą Logitech Logi Dock jego posiadacz ograniczy liczbę kabli na biurku, ponieważ stacja dokująca pozwoli podłączyć niejedno urządzenie, dzięki czemu denerwujące przewody znikną z pola widzenia użytkownika.

Do Logitech Logi Dock można podłączyć do pięciu urządzeń peryferyjnych (za pośrednictwem złącza USB – 2x USB-A i 2x USB-C) oraz do dwóch monitorów. Ponadto oferuje on funkcję ładowania laptopa z mocą do 100 W. Widzicie już ten porządek na swoim biurku?

Logitech Logi Dock integruje się też z wielofunkcyjną aplikacją Logi Tune. Jeżeli użytkownik da jej dostęp do kalendarza, stacja dokująca poinformuje mryganiem diody LED o zbliżającym się spotkaniu. Ponadto umożliwia również dołączenie do nich, a także wyciszanie, włączanie/wyłączanie kamery i kończenie połączeń.

To jednak jeszcze nie koniec możliwości Logitech Logi Dock, bowiem sprzęt oferuje też zestaw głośnomówiący z redukcją szumów, który może przydać się w trakcie spotkań online, a po ich skończeniu stacja dokująca posłuży jako „potężny i doskonale dostrojony” głośnik.

Ciekawym rozwiązaniem jest również funkcja szybkiego przełączania dźwięku na obsługiwane słuchawki bezprzewodowe (Logitech wymienia biznesowe modele Zone Wireless i Zone True Wireless).

Logitech podaje, że Logi Dock jest certyfikowane przez Google Meet, Microsoft Teams i Zoom. Nowa stacja dokująca All-In-One będzie dostępna na całym świecie zimą 2021 roku, a jej cena została ustalona na 399 dolarów (przy obecnym kursie to równowartość ~1500 złotych). Klienci dostaną do wyboru dwie wersje kolorystyczne: białą i grafitową, z czego ta ostatnia działa tylko z Microsoft Teams.