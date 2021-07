Nowe tła do Microsoft Teams przywrócą wspomnienia z dawnych lat

Aplikacja Microsoft Teams ze względu na pracę i naukę zdalną przeżywała w ostatnim czasie istne oblężenie. Mimo okresu wakacyjnego twórcy nie zapomnieli o swoim produkcie – został on wzbogacony o kilka nowych obrazków do ustawienia jako tło przy używaniu kamerki.

Nowe tła do Microsoft Teams zafundują powrót do przeszłości

Microsoft w ramach akcji #ThrowbackThursday wspomina stare obrazki, śmieszne GIFY i nostalgiczne momenty, które mocno zakorzeniły się w naszym życiu na przestrzeni lat. Tym razem firma postanowiła pójść jednak o krok dalej i dodała kilka nostalgicznych obrazków do aplikacji Microsoft Teams.

Fot. Microsoft

Na pierwszy ogień poszedł uśmiechnięty spinacz, który nosi imię Clippy i mocno ugruntował swoje miejsce w historii Microsoftu. Firma uważa, że jego obraz w tle w aplikacji Microsoft Teams przyniesie użytkownikom nieco lekkości podczas odbywania kolejnej serii spotkań.

Fot. Microsoft

Microsoft Solitaire albo po prostu pasjans pojawił się po raz pierwszy na Windows 3.0 w 1990 roku, a więc w maju tego roku świętował swoje 31. urodziny. Ta z pozoru prosta gra podbiła serca użytkowników i nadal pozostaje jedną z najchętniej ogrywanych gier wszechczasów. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem jest to idealna odskocznia od monotonnej pracy, a przecież mózg każdego człowieka potrzebuje chwili wytchnienia.

Nie mogło zabraknąć tła z Windows XP

Fot. Microsoft

Zdjęcie zrobione w 1996 roku przez Charlesa O’Reara zrobiło wrażenie na firmie Microsoft, dlatego postanowiła zakupić prawa do tej fotografii, aby ostatecznie używać jej jako domyślnej tapety w uwielbianym przez użytkowników systemie Windows XP, wydanym w 2001 roku. Szacuje się, że obraz ten widziały miliardy ludzi, co sprawia, że jest to jedna z najczęściej oglądanych fotografii w historii. Przed dodaniem do Microsoft Teams zdjęcie zostało nieco ulepszone przez przesunięcie cieni, zmiękczenie chmur oraz dodanie kępki mniszka lekarskiego na polu.

Fot. Microsoft

Ostatnie nowe tło jest związane z legendarną aplikacją Paint, która została wprowadzona w listopadzie 1985 roku jako część pierwszej wersji systemu Windows. Doczekała się ona swojego następy w postaci Painta 3D, ale nie cieszy się on taką popularnością jak oryginał.

Nowe, nostalgiczne tła można dodać zarówno do aplikacji Microsoft Teams, jak i Skype. Wystarczy pobrać je ze strony producenta.

