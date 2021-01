Promocja w Vectra – Netflix w prezencie nawet na rok

Vectra postanowiła rozpocząć 2021 rok od nowej promocji, dzięki której klienci mogą dostać dostęp do Netflix za darmo nawet na cały rok. Można będzie z niej skorzystać przez kilka najbliższych miesięcy.

Promocja w Vectra – Netflix za darmo nawet na rok

Vectra poinformowała dziś, że przez najbliższe miesiące zarówno obecni, jak i nowi klienci będą mogli skorzystać z promocji, dzięki której zyskają (bez dodatkowych opłat) dostęp do platformy VOD Netflix nawet na jeden rok za darmo. Dokładniej chodzi tu o pakiet Standard, który regularnie kosztuje 43 złote za miesiąc i daje możliwość oglądania materiałów w rozdzielczości 1080p na maksymalnie dwóch ekranach jednocześnie.

W przypadku nowych klientów, promocja obejmuje zarówno paczki z telewizją i internetem, jak i pakiety samej telewizji oraz internetu stacjonarnego. Przykładowe oferty możecie zobaczyć poniżej:

W zależności od wybranej oferty, nowi klienci będą mogli zyskać Netflix za darmo na od 3 do 12 miesięcy. Jeśli zaś chodzi o obecnych klientów, to oferta dla nich startuje od jutra, tj. 19 stycznia 2021 roku. Udało nam się jednak dowiedzieć, że w ich przypadku koniecznością będzie dokupienie dodatkowej usługi dodatkowej (na przykład multiroom) lub głównej (telewizji albo internetu) bądź podwyższenie obecnego pakietu. Dokładne szczegóły zostaną udostępnione już jutro.

Promocyjna oferta dostępna jest do 15 kwietnia 2021 roku, ale Netflix za darmo będzie można uruchomić aż do 30 lipca br. Prezent można wykorzystać także na dekoderach Vectra z aplikacją Netflix – Smart 4K (od teraz dostępny jest on też w podstawowej ofercie telewizji cyfrowej), a już wkrótce na urządzeniach ADB 4730 CD (Dekoder HD z VOD) i ADB 4730 CDX (Dekoder HD z nagrywarką i VOD).

Warto jeszcze wspomnieć, że klient dostaje w prezencie pakiet Standard, ale w dowolnym momencie może go zmienić na Podstawowy lub Premium. W pierwszym przypadku spowoduje to wydłużenie okresu promocyjnego, natomiast w drugim jego skrócenie (co wynika z faktu, że pierwszy jest tańszy, a drugi droższy od taryfy Standard).

Po skończeniu okresu promocyjnego klient może zaś doliczać należność za subskrypcję do rachunku za usługi Vectra.

źródło: Netflix

Przy okazji Vectra informuje, że w jej ofercie pojawiła się nowa prędkość internetu stacjonarnego – do 450 Mbit/s. Z kolei do 300 Mbit/s od teraz staje się tą podstawową (zamiast do 150 Mbit/s). Maksymalna dostępna to zaś do 1,2 Gbit/s.

Aktualnie Vectra obsługuje ponad 1,7 mln klientów w ponad 2000 miejscowościach w całej Polsce.