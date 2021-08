Z nową ofertą Orange powrót do szkoły nie będzie taki straszny

Już za osiem dni rozbrzmi pierwszy dzwonek i uczniowie wrócą do szkolnych murów. Orange przygotowało ofertę, która może choć trochę złagodzi ból konieczności pogodzenia się z faktem, że wakacje 2021 lada chwila się zakończą.

Zdania są podzielone – jedni cieszą się na rychły powrót do szkoły, podczas gdy inni rzutem na taśmę chcą maksymalnie wykorzystać pozostały do 1 września czas. Nowa oferta Orange ma zapewnić uczniom bezproblemowy dostęp do szerokopasmowego internetu, który z pewnością przyda się do nauki, a przy okazji także nowy smartfon.

Nowa oferta Orange na back to school 2021

Klienci, którzy zdecydują się od dziś, tj. 24 sierpnia 2021 roku, podpisać umowę na pakiet Love z telewizją (Standard, Extra lub Premium) i światłowodem (na 24 miesiące), będą mogli testować internet o prędkości do 1 Gbit/s w cenie internetu do 300 Mbit/s.

Operator informuje, że dzięki tej promocji zaoszczędzą aż 240 złotych. Po upływie 12 miesięcy klienci dostaną możliwość wyboru, czy chcą dalej korzystać z internetu o prędkości do 1 Gbit/s, czy do 300 Mbit/s. W drugim przypadku cena pozostanie taka sama, jak w pierwszym roku korzystania, natomiast jeśli ktoś zdecyduje się na zachowanie podwyższonej prędkości, opłata zostanie zwiększona o 20 złotych miesięcznie przez kolejnych 12 miesięcy.

Wraz z internetem światłowodowym, klient otrzyma najnowszy modem Funbox 6, który obsługuje WiFi 6.

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

To jednak nie jedyna oferta Orange na back to school 2021. Klienci, którzy zdecydują się na pakiet Love lub plan w #hello5G, będą mogli otrzymać drugi smartfon za złotówkę. Na przykład do Redmi 9C NFC 2 GB/32 GB i Redmi Note 10S 6 GB/128 GB dodawany jest Redmi 9A 2 GB/32 GB, a do Oppo A54 5G – Oppo A15.

Ponadto Orange przygotowało też kolejną odsłonę akcji „Smartfonowy szok cenowy”, która jest dedykowana klientom biznesowym. W jej ramach można kupić bez opłaty początkowej m.in. Xiaomi Mi 11i 5G 8 GB/128 GB za 70 złotych (+ VAT) miesięcznie z Planem Firmowym L lub iPhone 12 mini 128 GB za 99 złotych (+ VAT) co miesiąc z Planem Firmowym XL.

Oprócz tego, klienci biznesowi również mogą kupić zestaw z drugim smartfonem za złotówkę (+ VAT).