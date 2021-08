Plus zmienia zasady – od teraz 5G w każdym abonamencie

W ostatnim czasie Grupa Polsat Plus ma bardzo dużo do powiedzenia swoim klientom. Jedną z wielu wprowadzanych właśnie zmian jest odświeżenie oferty abonamentowej dla klientów indywidualnych i biznesowych. Od teraz w każdej taryfie dostaną dostęp do technologii 5G.

Nowa oferta sieci Plus – internet 5G w każdym abonamencie

Od teraz nawet klienci, którzy wybiorą najtańszy abonament za 35 złotych miesięcznie, będą mogli korzystać z sieci 5G. Miesięcznie dostaną do dyspozycji 4 GB, aczkolwiek operator przewidział też dodatkowy pakiet 12 GB internetu dla stałych klientów (tj. przedłużających umowę) na cały czas trwania zobowiązania.

Na zdecydowanie lepsze warunku mogą jednak liczyć osoby, które wybiorą droższe abonamenty, bowiem dostaną w prezencie 150 GB ekstra do wykorzystania przez trzy pierwsze okresy rozliczeniowe, a stali klienci dodatkowo nawet 360 GB na cały okres trwania umowy! W dodatku w taryfach od 55 złotych miesięcznie internet jest nielimitowany (tylko po wykorzystaniu całej paczki danych prędkość transmisji zostanie ograniczona do 1 Mbit/s).

Ponadto w abonamentach z opłatą miesięczną od 55 złotych klient może dobrać dodatkowe karty SIM w niższych cenach.

Nowa oferta Plusa dla klientów indywidualnych (źródło: Polkomtel)

To jednak wciąż nie wszystko, ponieważ klienci indywidualni, którzy wybiorą nową ofertę na abonament w Plusie, dostaną również HBO GO na miesiąc i 120 minut na międzynarodowe połączenia wychodzące w Unii Europejskiej (ostatnie nie dotyczy abonamentu za 35 złotych) oraz TIDAL na 24 miesiące bez opłat (tylko w taryfach za 65 i 85 złotych miesięcznie).

Oferta dla klientów biznesowych sieci Plus jest natomiast bardziej rozbudowana, ponieważ dostaną oni do wyboru też taryfę za 45 złotych (netto) miesięcznie. Ponadto przedłużający umowę także mogą liczyć na dodatkowe pakiety internetu (od 21 GB do 360 GB) oraz nielimitowany transfer danych (po wykorzystaniu miesięcznego pakietu prędkość jest ograniczana do 1 Mbit/s lub 32 kb/s w najtańszym abonamencie).

Nowa oferta Plusa dla klientów biznesowych (źródło: Polkomtel)

Klienci, którzy zdecydują się na abonament za 45 złotych netto miesięcznie lub więcej, będą też mogli dobrać maksymalnie trzy dodatkowe karty SIM z niższym abonamentem oraz wykorzystać od 120 do 360 minut na międzynarodowe połączenia wychodzące w Unii Europejskiej.

Ponadto Polkomtel poinformował, że od 23 sierpnia 2021 roku klienci (indywidualni i biznesowi), którzy wybiorą ofertę internetu mobilnego w Plusie, będą mogli korzystać z technologii 5G we wszystkich planach abonamentowych.