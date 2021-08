To chyba jakiś żart: nowy Galaxy Watch 4 ma problemy z Google Pay i zabrakło w nim Asystenta Google

Samsung musiał coś mocno pokręcić w oprogramowaniu swoich nowych zegarków. Galaxy Watch 4, choć działa na systemie opartym o oprogramowanie Google, nie może pochwalić się obsługą Asystenta Google – przynajmniej na razie.

Galaxy Watch 4 bez ważnych funkcji Google

Najnowsze zegarki Samsunga są pod wieloma względami wyjątkowe. To pierwsze smartwatche działające na systemie One UI Watch, czyli specjalnej wersji Wear OS od Google, z dodatkami i nakładką przygotowaną przez producenta. Dzięki ścisłej współpracy giganta z Mountain View z potentatami koreańskiej technologii, otrzymaliśmy produkt, który łączy najlepsze cechy środowiska One UI oraz systemu Google – przynajmniej w założeniu, bo pierwsze dni działania Galaxy Watch 4 mogą być pod tym względem mocno rozczarowujące.

Samsung Galaxy Watch 4

Okazuje się, że nowe zegarki Samsunga nie do końca przygotowano do współpracy z usługami Google, takimi jak Asystent Google oraz płatności Google Pay. Pierwsi testerzy monitują, że choć w ustawieniach zegarka znajduje się możliwość wybrania asystenta głosowego, to na „liście” znajduje się tylko Bixby, obecny także w smartfonach Samsunga. Nie ma jednak opcji wybrania Asystenta Google.

Bardziej niepokojące jest to, że testerzy mają problemy z odpaleniem płatności Google Pay na zegarkach. Wearables blokują się na jednej z początkowych faz konfiguracji usługi, przez co na ten moment nie jest możliwe płacenie zbliżeniowe przez wbudowany moduł NFC.

Czy Samsung będzie naprawiał te błędy aktualizacjami?

Samsung przekazał redakcji 9to5google, która podsumowywała problemy pojawiające się na Galaxy Watch 4, że firma „ściśle współpracuje z Google”. Być może w najbliższym czasie będzie można spodziewać się aktualizacji, dzięki którym Google Pay zacznie działać jak powinno, a w ustawieniach pojawi się możliwość ustawienia Asystenta Google jako głównego programu obsługi głosowej. Oby!