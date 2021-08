Mapy Google na iOS wzbogacą się o kilka nowości, w tym tryb ciemny

Aplikacja Mapy Google podczas nocnych jazd samochodem nie oślepi już nadmiarem białego tła. Twórcy zapowiedzieli wyczekiwaną zmianę, a także inne nowości.

Ciemny motyw trafia na iOS

Na wstępie warto zaznaczyć, że tryb ciemny już od dłuższego czasu jest dostępny w aplikacji Mapy Google na system operacyjny Apple. Niestety, ograniczony jest on wyłącznie do widoku nawigacji. W związku z tym, zanim jeszcze uruchomimy prowadzenie do celu, zobaczymy nadmiar białego tła, co może być dość niekomfortowe nocą.

Na szczęście Google wreszcie zdecydowało się spełnić prośby milionów użytkowników. Firma oficjalnie zapowiedziała wdrożenie ciemnego motywu w całej aplikacji, podobnie jak w wersji na Androida.

Pełny tryb ciemny będzie można włączyć w ustawieniach. Dowiedzieliśmy się, że zostanie on wprowadzony w ciągu najbliższych tygodni u wszystkich użytkowników. Dokładna data nie została jednak podana, zatem zainteresowani nim muszą cierpliwie czekać i regularnie sprawdzać, czy jest już u nich dostępny.

Szybkie udostępnianie lokalizacji

Kolejna nowość, która jest już wdrażana, odczuwalnie usprawnia dzielenie się lokalizacją ze znajomymi. Mapy Google zostały bowiem zintegrowane z systemową aplikacją Wiadomości na iOS.

Teraz bezpośrednio z okna rozmowy można udostępnić lokalizację drugiej osobie. Nie jest to znacząca zmiana, ale z pewnością ułatwi korzystanie z tej funkcji. Użytkownicy mogą wysłać lokalizację za pomocą SMS-a lub komunikatora iMessage.

Domyślnie lokalizacja udostępniana jest przez godzinę, ale dostępna jest opcja wydłużenia tego okresu do maksymalnie trzech dni. Oczywiście w każdej chwili można przerwać działanie tej funkcji.

Nowe widżety na iOS

Przy okazji ogłoszenia wymienionych wyżej opcji, twórcy przypomnieli, że od końca lipca dostępne są dwa nowe widżety na iOS. Pierwszy z nich to przede wszystkim skrót do aplikacji, ale może również wyświetlić podstawowy widok mapy, chociaż ze względu na mały rozmiar i obejmowanie niewielkiej przestrzeni, raczej nie jest zbyt przydatny.

Z kolei drugi widżet umożliwia wygodny dostępu do wyszukiwarki wbudowanej w Mapy Google, a także szybkiego pokazania listy restauracji i stacji paliw w pobliżu. Dodatkowo, klikając na jeden z dwóch przycisków, można uruchomić nawigację do pracy lub domu.