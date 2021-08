Android Auto zyska przycisk, który pomoże wybrać muzykę do jazdy samochodem

Wsiadasz do samochodu i nie możesz zdecydować się na konkretną playlistę? Jeśli tak, to niebawem w wybraniu tej najlepszej pomoże nowa funkcja w Android Auto.

Przycisk z szybkim dostęp do sugerowanych multimediów

Możliwość odtwarzania muzyki czy podcastów, obok wyświetlania nawigacji, to dla wielu kierowców jedna z kluczowych opcji w Android Auto. Dzięki niej w wygodny sposób zyskujemy dostęp do tego, czego zazwyczaj słuchamy na smartfonie – ulubionych albumów, piosenek czy różnych podcastów.

Możliwe, że już niebawem ta podstawowa funkcja doczeka się usprawnień. Jak informuje serwis XDA Developers, u niektórych użytkowników oprogramowania Google pojawił się nowy przycisk. Dotyczy to aplikacji w wersji 6.6.612534.

Wspomniany przycisk jest wyświetlany na dole ekranu, tuż obok elementów służących do sterowania odtwarzaczem muzyki lub podcastów. Wystarczy go dotknąć, aby zobaczyć specjalny ekran z sugerowanymi multimediami.

Współpraca z aplikacjami firm trzecich już potwierdzona

Warto zauważyć, że mimo iż mamy do czynienia ze świeżo wprowadzonym rozwiązaniem, dostępnym dla niewielkiej grupy użytkowników, to obsługiwane są już aplikacje firm trzecich. Na udostępnionym zrzucie ekranu widoczne są propozycje pochodzące ze Spotify. Niewykluczone, że okno będzie zawierać treści również z innych aplikacji, dostępnych na Android Auto.

Oczywiście funkcja nie podrzuca losowych utworów czy playlist. Jej zadaniem jest dostarczenie muzyki, która jest dopasowana do gustu użytkownika. Najpewniej brane są pod uwagę wskazania wybranej aplikacji (np. Spotify), a także dane dotyczące preferencji, które pochodzą z Asystenta Google.

Opisywany przycisk jest włączany po stronie serwera. W związku z tym nie wystarczy po prostu posiadać konkretnej wersji Android Auto, aby móc dołączyć do grona testerów. Nie można go również włączyć ręcznie, wymuszając aktywację odpowiedniej opcji w ustawieniach, więc pozostaje liczyć na odrobinę szczęścia. Można ewentualnie spróbować dołączenia do programu beta testów, ale nie jest to w pełni skuteczna metoda.

Nie wiadomo, kiedy Google zdecyduje się na udostępnienie funkcji wszystkim użytkownikom. Możliwe jednak, że nie będziemy musieli długo na to czekać.