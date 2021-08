Ale przypał! Xiaomi przez przypadek zaprezentowało Redmi 10

Kogoś chyba świerzbiły paluszki i nie mógł się doczekać, żeby pokazać światu nowy smartfon Xiaomi. Wygląda jednak na to, że ogłoszenie modelu Redmi 10 nie odbyło się zgodnie z planem, lecz mleko się rozlało. Dzięki temu wiemy już, jaka jest oficjalna specyfikacja tego smart-telefonu.

Na oficjalnym blogu Xiaomi pojawił się artykuł, w którym producent oficjalnie przedstawia nowy smartfon z serii Redmi. Wygląda jednak na to, że ktoś opublikował go za szybko, ponieważ został on już zdjęty ze strony producenta. Niestety dla niego, niektórym redakcjom udało się przepisać wszystkie najważniejsze informacje, dzięki czemu wiemy już, jaka jest specyfikacja Redmi 10.

Specyfikacja Redmi 10

Jak podał producent w już usuniętym ogłoszeniu, jego najnowszy smartfon z serii Redmi został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz okrągłym otworem na aparat do selfie i rozmów wideo w górnej części, w którym umieszczono 8 Mpix „oczko”.

A skoro jesteśmy już w temacie aparatów, to na panelu tylnym Redmi 10 znajduje się główny o rozdzielczości 50 Mpix, któremu towarzyszą 8 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym, a także dwa o rozdzielczości 2 Mpix każdy (do zdjęć makro i do pomiaru głębi).

Redmi 10 (źródło: Xiaomi via xda-developers)

Specyfikacja Redmi 10 obejmuje również nowy procesor MediaTek Helio G88, który nie zapewnia wsparcia dla sieci 5G. W sprzedaży pojawią się trzy konfiguracje: 4 GB/64 GB, 4 GB/128 GB i 6 GB/128 GB. Ponadto smartfon zaoferuje czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, pojedynczy głośnik i 3,5 mm złącze słuchawkowe. O module NFC producent natomiast nic nie wspomniał, zatem nie można wykluczyć, że nie znajduje się on na pokładzie tego modelu.

Smartfon będzie zasilać akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego (przez port USB-C) o mocy 18 W (w zestawie znajdzie się zasilacz 22,5 W) i zwrotnego (także „po kablu”) 9 W. Całość ma wymiary 161,95×75,53×8,92 mm, waży 181 gramów i pracuje na systemie Android 11 z MIUI 12.5.

Cena Redmi 10

Cena Redmi 10 nie została podana przez producenta. Xiaomi zapowiedziało natomiast, że smartfon będzie dostępny w sklepach w trzech wersjach kolorystycznych: Carbon Gray, Pebble White i Sea Blue. Kiedy? Tego niestety nie wiemy, ale spodziewamy się, że już wkrótce.