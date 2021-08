Honor Magic 3 kopią Huawei Mate 50? Prezes firmy odpowiada

Za nami premiera długo wyczekiwanych, flagowych smartfonów od Honora. Modele z serii Magic 3 mają być nowym otwarciem na globalne rynki, po rozdziale firmy od Huawei’a. Urządzenia wydaje się jednak mocno nawiązywać do swoich korzeni związanych z chińskim gigantem, jednakże prezes firmy jednoznacznie odcina się od tych sugestii.

Honor na salonach

Kiedy w listopadzie 2020 roku doszło do sprzedaży marki Honor na mocy transakcji pomiędzy Huawei, a chińskim konsorcjum Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd., firma zyskała drugie życie. Chwilę wcześniej stała się ona ofiarą sankcji nakładanych przez Stany Zjednoczone na Huawei. Z uwagi na silne powiązania obu marek, rząd USA nie okazał litości wobec siostrzanej firmy.

Honor (źródło: Honor)

Teraz z miesiąca na miesiąc Honor odzyskuje pozycję na rodzimym rynku. Udziały marki rosną, a ilość sprzedanych smartfonów systematycznie się powiększa. Wydaje się, że kolejnym krokiem firmy będzie próba włączenia się do walki na Zachodzie.

Magic 3 to flagowiec z krwi i kości

Pierwszym z odważniejszych ruchów firmy ma być zaprezentowana kilka dni temu flagowa seria smartfonów Magic 3, w ramach której zobaczyliśmy aż trzy różne modele: wariant podstawowy, model Pro i Pro+. Procesory z serii Snapdragon 888, ekran AMOLED 120 Hz zagięty pod kątem 89 stopni, czy aż 4 aparaty z czujnikiem TOF 3D umieszczone na sporej wielkości wyspie aparatów z tyłu – to tylko kilka z cech, jakie wyróżniają nowe urządzenia od Honora. A to wszystko z Usługami Google na pokładzie!

Komentatorzy doszukują się jednak w wyglądzie smartfonów sporych nawiązań do serii Mate od Huawei. Pojawiły się nawet sugestie, że tak naprawdę Honor Magic 3 to przebrandowany model Huawei Mate 50. Ten drugi, z powodu ograniczeń handlowych, nie zadebiutuje w najbliższej przyszłości. Prezes firmy Honor, Zhao Ming odcina się od tego rodzaju domniemań, podkreślając niezależność obu podmiotów.

Od 17 listopada 2020 roku jesteśmy dwiema niezależnymi firmami. Obie firmy skupiają się na swojej ekspansji biznesowej, badaniach oraz innych pracach w ramach własnych strategii rozwoju biznesu. Utrzymujemy jednak ze sobą dobre relacje.” Zhao Ming, CEO Honor

W dalszej części wypowiedzi czytamy słowa pochwały dla zespołu projektantów modeli Magic 3, którzy pracowali nad urządzeniem nieprzerwanie od grudnia 2020 roku.

Nawet Huawei Mate 40 jest dość podobny do nowego Honora Magic 3 (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Honor podzieli los Huawei?

Przyszłość marki Honor nie jest jednak w stu procentach klarowna. Siedemnastu działaczy z Izby Reprezentantów USA zwróciło się do Departamentu Handlu, o objęcie firmy tymi samymi sankcjami, które zostały wymierzone w Huawei. Powodem takich apelów mają być obawy przed wykorzystaniem firmy przez Chińską Partię Komunistyczną, podobnie jak w przypadku firmy-matki. Na ten moment jednak nie zostały podjęte żadne kroki wobec Honora.