Nowy Honor X20 jest słabszy niż się spodziewaliśmy, ale i tak jest kuszący

Według nieoficjalnych doniesień, Honor X20 miał zostać wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 1200. Nie znalazły one jednak potwierdzenia w rzeczywistości, lecz mimo wszystko nie można mówić, że najnowszy smartfon marki Honor przestał być interesujący. Wręcz przeciwnie – może zostać kupiony przez całkiem pokaźne grono klientów.

Na początku warto zauważyć, że jest to już kolejny smartfon z tej linii. Pierwszy, Honor X20 SE, zadebiutował w Chinach na początku lipca, jednak nowy Honor X20 to zdecydowanie wyżej pozycjonowana propozycja dla klientów o większych oczekiwaniach. Co jednak ciekawe – niewiele droższa.

Reklama

Specyfikacja Honor X20

Smartfon może zachwycić już od pierwszego spojrzenia, ponieważ wyposażono go w wyświetlacz (TFT LCD IPS) o przekątnej 6,67 cala, który pokrywa aż 94,4% powierzchni panelu przedniego, gdyż górna i boczne ramki mają szerokość zaledwie 1,05 mm. Ekran ma rozdzielczość Full HD+ 2376×1080 pikseli i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz zapewnia pokrycie palety barw DCI-P3.

Sercem smartfona jest jeszcze pachnący nowością procesor MediaTek Dimensity 900, do produkcji którego wykorzystywany jest 6-nm proces technologiczny. Dysponuje on dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 2,4 GHz i sześcioma ARM Cortex-A55 2,0 GHz oraz grafiką ARM Mali-G68 MC4. Ponadto, w zależności od konfiguracji, urządzenie zaoferuje 6 GB lub 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej.





źródło: Honor

Niestety, producent nie wspomina nic o slocie na kartę microSD. Warto jednak odnotować, że w razie potrzeby Honor X20 może wygospodarować 2 GB z pamięci wewnętrznej (flash) na potrzeby pamięci operacyjnej (RAM). Rozwiązanie to staje się coraz powszechniejsze w segmencie smartfonów.

Specyfikacja Honor X20 obejmuje również aparat o rozdzielczości 16 Mpix na panelu przednim oraz 64 Mpix (f/1.9) na tyle, któremu towarzyszą 2 Mpix „oczko” do zdjęć makro i 2 Mpix sensor do pomiaru głębi. Ponadto smartfon oferuje 3,5 mm złącze słuchawkowe, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i dual SIM (2x nano SIM).

Całość ma wymiary 161,8×74,7×8,5 mm, waży 192 gramy, pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką Magic UI 4.2 i jest zasilana przez akumulator o pojemności 4300 mAh, który można ładować przez port USB-C (USB 2.0) z mocą nawet 66 W.

Cena Honor X20

Cena Honor X20 w wersji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej została ustalona w Chinach na 1899 juanów (równowartość ~1150 złotych). Konfiguracja 8 GB/128 GB kosztuje natomiast 2199 juanów (~1330 złotych), a wariant 8 GB/256 GB – 2499 juanów (~1500 złotych).