Ups: specyfikacja Redmi 10 przez przypadek pojawiła się w sieci

Seria Redmi Note 10 jest już niemożebnie rozbudowana i wygląda na to, że Xiaomi w końcu postanowiło pochylić się nad linią Redmi 10. W sieci przez przypadek pojawiła się specyfikacja jednego z modeli, które wejdą w jej skład.

Prawdopodobnie przez nieuwagę, specyfikacja Redmi 10 została opublikowana przez jeden z singapurskich sklepów. I choć już zdjęto stronę, poświęconą temu modelowi, to – jak to mówią – mleko się rozlało, dzięki czemu wiemy, co zaoferuje nadchodzący smartfon.

Specyfikacja Redmi 10 ujawniona przed oficjalną premierą

Według informacji, które opublikował singapurski sklep, smartfon zaoferuje wyświetlacz o przekątnej 6,5 cali i rozdzielczości Full HD+ z okrągłym otworem na 8 Mpix aparat w górnej części i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz (prawdopodobnie w trybie adaptacyjnym, tj. automatycznym dostosowywaniem do aktualnego scenariusza użytkowania w celu oszczędności prądu).

Przód smartfona pokrywać będzie szkło Corning Gorilla Glass 3. generacji, natomiast tył tworzywo sztuczne. Na panelu tylnym znajdą się w sumie cztery aparaty, w tym główny o rozdzielczości 50 Mpix, który może stanowić jedną z najmocniejszych, jeśli nie najmocniejszą stronę tego modelu. Obok niego pojawią się aparat z sensorem 8 Mpix i obiektywem ultraszerokokątnym oraz dwa po 2 Mpix każdy, do pomiaru głębi i zdjęć makro.

Specyfikacja Redmi 10 obejmować będzie również procesor MediaTek Helio G88, który nie zapewnia obsługi sieci 5G, a także 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, aczkolwiek można się spodziewać także innych konfiguracji. Tak samo nie powinno zabraknąć slotu na kartę microSD, chociaż tego szczegółu singapurski sklep już nie podawał. Wiadomo natomiast, że na pokładzie znajdą się 3,5 mm złącze słuchawkowe i port podczerwieni.

Redmi 10 pracować będzie pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem MIUI 12 i czerpać prąd z akumulatora o pojemności 5000 mAh, który jego właściciele naładują przewodowo (za pośrednictwem portu USB-C) zasilaczem o mocy 18 W, dodawanym w zestawie. Całość zostanie zamknięta w obudowie o wymiarach 162×75,3×8,95 mm.

Jeszcze nie wiemy, kiedy Redmi 10 oficjalnie zadebiutuje na rynku, ale prawdopodobnie już niedługo Xiaomi zacznie zapowiadać jego premierę. Można oczekiwać, że smartfon trafi także do Polski.