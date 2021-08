Nowa generacja wearables od Samsunga otrzyma nowe serce – Exynos W920 spowoduje wielki skok osiągów

Samsung pochwalił się nowym układem, który pojawi się w nadchodzących smartwatchach z serii Galaxy Watch 4. Exynos W920 będzie szybszy, wydajniejszy i jako pierwszy wprowadzi procesory w technologii 5 nm do segmentu wearables.

Nieoficjalne doniesienia się potwierdziły

Samsung już jutro oficjalnie zaprezentuje smartwatche z serii Galaxy Watch 4, a także dwa składane smartfony i słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds 2. Niespodzianek raczej nie będzie, zważywszy na to, że informacje na ich temat, włącznie z cenami w Europie, przedostały się do sieci jeszcze przed oficjalną prezentacją. Doniesienia o nowym procesorze w nadchodzących smart-zegarkach południowokoreańskiego giganta zostały oficjalnie potwierdzone… przez niego samego.

Exynos W920, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, ma być szybszy i wydajniejszy niż Exynos 9110, którego zastąpi. Będzie też pierwszym procesorem, produkowanym z wykorzystaniem 5-nm procesu technologicznego EUV, który znajdzie się w wearables. Samsung twierdzi, że układ jest mniejszy niż dotychczas stosowany, co pozwoli na zwiększenie pojemności baterii oraz zastosowanie smuklejszej obudowy.

Exynos W920 bazuje na dwóch rdzeniach ARM Cortex-A55 i wykorzystuje układ graficzny ARM Mali-G68 oraz jest w stanie obsłużyć wyświetlacze o rozdzielczości nawet qHD 960×540 pikseli.

Exynos W920 zapewni znacznie więcej mocy

Okazuje się, że nieoficjalne doniesienia były całkiem blisko faktycznych osiągów, podawanych przez producenta. Exynos W920, w porównaniu do poprzednika, będzie mógł pochwalić się 20% wzrostem osiągów CPU i aż 10x bardziej wydajną grafiką. Oprócz tego mamy spodziewać się dłuższego czasu pracy na baterii. Ponadto nowemu Exynosowi towarzyszy procesor ekranu Cortex-M55 o niskim poborze mocy, który ma wydłużyć czas działania z włączonym always on display.

Nowy procesor do wearables zawiera też zintegrowany modem 4G LTE oraz system globalnej nawigacji satelitarnej (L1), który umożliwi dokładny pomiar prędkości, odległości i wysokości w trakcie aktywności na świeżym powietrzu. Samsung potwierdza również, że Exynos W920 wspiera przygotowany wspólnie z Google Wear OS 3.0, który trafi do Galaxy Watch 4. Nowy system oznacza także prawdopodobnie, że użytkownicy zyskają możliwość płacenia z wykorzystaniem Google Pay.