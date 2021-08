Smartfon niewątpliwie musi mieć „to coś”, żeby klienci się nim zainteresowali. realme Flash zdecydowanie to ma, bo producent w jego przypadku nie oszczędzał na podzespołach. Brzmi obiecująco? Cóż, może się okazać, że entuzjazm jest przedwczesny.

Specyfikacja realme Flash brzmi obiecująco. Wiele osób może się nim zainteresować

Informacje na temat realme Flash mogły Wam już obić się o uszy, ponieważ producent wspomniał o nim przy okazji prezentacji technologii MagDart. Jest to bowiem pierwszy smartfon w ofercie marki realme, który fabrycznie ją obsługuje. Już dostępny na rynku model realme GT także jednak będzie z nią kompatybilny dzięki dedykowanemu etui.

Mimo że producent oficjalnie nie ujawnił, jaka jest specyfikacja realme Flash, to informacje na jej temat właśnie pojawiły się w sieci. Dzięki temu wiemy, że na pokładzie tego smartfona znajduje się topowy procesor Qualcomm Snapdragon 888+, co czyni ten model pierwszym na świecie urządzeniem z tą platformą mobilną. Ogólną wydajność dodatkowo zwiększają pamięci LPDDR5 RAM i UFS 3.1.

realme Flash (źródło: Abhishek Yadav)

Jak zostało już wspomniane, realme Flash jest pierwszym smartfonem marki realme, kompatybilnym z technologią MagDart. Urządzenie obsługuje ładowanie indukcyjne o mocy 15 W i 50 W, a także przewodowe o mocy 65 W. Akumulator w tym modelu ma natomiast pojemność 4500 mAh.

Specyfikacja realme GT obejmuje również robiący wrażenie zestaw aparatów, ponieważ na tyle smartfona znalazły się aż dwa o rozdzielczości 50 Mpix z sensorem Sony IMX766, w tym jeden z optyczną stabilizacją obrazu. Duetowi temu towarzyszy 2 Mpix oczko, lecz nie znamy jego przeznaczenia. Na przodzie jest natomiast 32 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Ponadto specyfikacja realme GT obejmuje wyświetlacz E4 Super AMOLED o rozdzielczości QHD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz głośniki stereo, a także moduł NFC i silnik liniowy.

Niestety, w momencie prezentacji technologii MagDart realme w przypadku realme Flash użyło sformułowania „smartfon koncepcyjny”, co oznacza, że niekoniecznie musi się on pojawić w sklepach. Niewykluczone jednak, że będzie stanowił bazę dla modelu przeznaczonego do regularnej sprzedaży. Oby tylko producent nie zmienił znacząco jego specyfikacji.