Poznaliśmy część specyfikacji realme Pad. Zapowiada się nieźle

Premiery pierwszego tabletu marki realme spodziewaliśmy się już 15 czerwca 2021 roku, lecz tego dnia zobaczyliśmy tylko jego oficjalną zapowiedź. Wciąż nie wiadomo, kiedy zostanie on wprowadzony na rynek, ale wiemy o nim coraz więcej. Wiele osób może szczerze zainteresować się realme Pad.

Segment tabletów dość nieoczekiwanie stał się bardzo kuszący dla producentów, którzy wcześniej całkowicie go ignorowali. W niedalekiej przyszłości swoje pierwsze urządzenia tego rodzaju zaprezentuje kilka marek, w tym Vivo, OnePlus oraz właśnie realme. Tak, to zapewne nie przypadek, że wszystkie wymienione powyżej należą do tego samego koncernu BBK Electronics.

Specyfikacja realme Pad zapowiada się atrakcyjnie

realme Pad został oficjalnie zapowiedziany 15 czerwca 2021 roku. „Zapowiedź” to dobre słowo, ponieważ producent dał wtedy jedynie sygnał, że planuje wprowadzić taki sprzęt na rynek, ale nie ujawnił żadnych szczegółów na jego temat.

źródło: @OnLeaks, 91mobiles

Wygląda jednak na to, że premiera realme Pad zbliża się wielkimi krokami, ponieważ niedawno w sieci pojawiły się grafiki, które ujawniły design tego urządzenia, a także kilka szczegółów na temat jego specyfikacji technicznej. Dowiedzieliśmy się wówczas, że tablet zostanie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej ~10,4 cala, który będzie można obsługiwać również rysikiem. Co ważne, stylus podobno ma wchodzić w skład zestawu sprzedażowego, podobnie jak w przypadku serii Galaxy Tab S.

Ponadto specyfikacja realme Pad ma obejmować też cztery głośniki, port USB-C i slot na kartę microSD oraz SIM (w wersji z modemem 4G LTE, bo będzie również wariant „WIFi only”). Całość ma mieć wymiary 246,1×155,8×6,8 mm, a zasili ją akumulator o pojemności 7100 mAh.

Najnowsze doniesienia uzupełniają listę parametrów realme Pad o 6 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Ponadto wspominają też o zastosowaniu ekranu IPS, co prawdopodobnie jest spowodowane chęcią utrzymania ceny tabletu na maksymalnie atrakcyjnym i przystępnym dla docelowego klienta poziomie.

A ta, według nieoficjalnych informacji, ma wynosić równowartość ~309 dolarów (~1200 złotych). Na tę chwilę nie wiadomo, czy tablet realme Pad pojawi się oficjalnie również w Polsce, a jeśli tak, to ile będzie kosztował. Jego cena nie powinna jednak przekroczyć progu 1500 złotych, a to z pewnością uczyni go atrakcyjną propozycją w oczach klientów.