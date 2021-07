Chodzi Ci po głowie zakup smartfona z 5G? Ta promocja może Cię zainteresować

Kupno smartfona z modemem 5G dziś nie jest już ekstrawagancją, tylko czymś zupełnie naturalnym, szczególnie że w sklepach jest coraz mniej modeli, które nie obsługują sieci piątej generacji. Jeśli planowaliście zakup takiego urządzenia, to ta promocja może Was zainteresować.

Ta promocja na Redmi Note 10 5G może Cię zainteresować

Polski oddział Xiaomi wyjątkowo często przygotowuje specjalne promocje na ten model. Co więcej, wszystkie są bardzo do siebie podobne – zmieniają się jedynie ceny urządzenia. W najnowszej ofercie Redmi Note 10 5G dostępny jest za 999 złotych w konfiguracji z 64 GB pamięci wbudowanej, podczas gdy wersja ze 128 GB pamięci wewnętrznej sprzedawana jest za 1099 złotych.

To ceny regularne, ogłoszone w momencie wprowadzenia na polski rynek tego modelu, więc dlaczego klienci mieliby się na niego skusić? Ano dlatego, że do każdego zakupionego w trakcie trwania promocji egzemplarza producent dodaje w prezencie opaskę Xiaomi Mi Smart Band 5.

Promocja: Redmi Note 10 5G z opaską Xiaomi Mi Smart Band 5 w prezencie (źródło: Xiaomi)

Co prawda regularna cena Xiaomi Mi Band 5 w oficjalnej polskiej dystrybucji nie przekracza 120 złotych, lecz to mimo wszystko bardzo fajny i przydatny gadżet, szczególnie latem, gdy pogoda aż zachęca do aktywności fizycznej, chociażby swobodnego spaceru.

Redmi Note 10 5G w zestawie z opaską Xiaomi Mi Smart Band 5 w prezencie dostępny będzie do 26 sierpnia 2021 roku. Kupicie go m.in. w sklepie Media Expert – nie trzeba używać żadnego kodu rabatowego, opaska automatycznie wskoczy do Waszego koszyka.

Czy warto kupić Redmi Note 10 5G?

Prawdę mówiąc, nie jest to najlepsza oferta na Redmi Note 10 5G, ale smartfon ma argumenty, aby przekonać do zakupu klientów. Obok najważniejszego, tj. obsługi sieci 5G, oferuje również wyświetlacz Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix na panelu tylnym, pamięć flash typu UFS 2.2, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, Dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Trzeba też wspomnieć, że Redmi Note 10 5G ma na pokładzie akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 18 W (ładowarka znajduje się w zestawie ze smartfonem, podobnie jak dedykowane etui ochronne).