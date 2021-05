Mapy Google wkrótce z funkcją wyznaczania bezpieczniejszych tras

Podczas konferencji Google I/O poznaliśmy nowości, które niebawem trafią do aplikacji Mapy Google. Wśród nich znajdzie się nowa metoda wyznaczania trasy, w której algorytm weźmie pod uwagę więcej zmiennych.

Kilka przydatnych funkcji w Mapach Google

Prawdopodobnie dla wielu osób najważniejszym elementem konferencji Google była prezentacja Androida 12. Nie oznacza to jednak, że firma z Mountain View nie przedstawiła innych nowości, które niebawem trafią do wybranych produktów. Co więcej, niektóre z ogłoszonych zmian zapowiadają się naprawdę interesująco.

Algorytm służący do wyznaczania najlepszej trasy między punktem startu a miejscem docelowym już teraz opiera się na różnych czynnikach. Mapy Google nie biorą pod uwagę wyłącznie samych dróg, ale także chociażby korki, starając się wówczas zaproponować alternatywną i szybszą trasę.

Firma zamierza bardziej rozbudować wspomniany przed chwilą algorytm, który będzie mógł zaproponować bezpieczniejsze trasy. W założeniach ma to pozwolić na ominięcie bardziej zatłoczonych ulic i stania w korkach, a także niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wyznaczona trasa niekoniecznie będzie najszybsza, ale może chociażby zmniejszyć liczbę hamowań, a także uniknąć śliskich nawierzchni.

Mapy Google – funkcja „Area busyness” (fot. Android Police)

Kolejna nowość nazywa się „Area busyness” i będzie odczuwalnym rozszerzeniem już dostępnych funkcji pozwalających sprawdzić poziom zatłoczenia publicznych miejsc. Na podglądzie mapy pojawią się oznaczone, większe obszary, w których może panować większych ruch. Dzięki temu będziemy mogli ich uniknąć, a także zaplanować ewentualne odwiedzenie w bardziej dogodnych godzinach.

Mapy Google – pozostałe nowości

Dowiedzieliśmy się również, że Mapy Google otrzymają poprawki do widoku na żywo, który wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość, aby użytkownik mógł łatwiej zorientować się w przestrzeni. Etykiety ulic i wskazówki nawigacji mają być teraz bardziej widoczne. Dodane zostały jeszcze kolejne ścieżki rowerowe, co najpewniej jest jednym z elementów wcześniejszych planów, które zakładają zwiększenie szczegółowości map.

Firma poinformowała także o ulepszeniach podstawowych funkcji w aplikacji Mapy Google. Ma to przełożyć się na lepsze wyróżnienie firm i różnych lokalizacji w oparciu o godziny otwarcia. Przykładowo miejsca zamknięte będą traktowane z mniejszym priorytetem i mogą nie być widoczne bez powiększenia mapy.