To coś nowego: chiński tablet z procesorem Qualcomm Snapdragon

Mniej znani na arenie międzynarodowej producenci tabletów nie korzystają z procesorów Qualcomm Snapdragon. Tymczasem nowy Chuwi HiPad Pro został w niego wyposażony i na dodatek zaoferuje kawał przyzwoitej specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Chuwi HiPad Pro

Najnowszy laptop marki Chuwi wyróżnia się przede wszystkim procesorem Qualcomm Snapdragon 662 na pokładzie. To coś niespotykanego, ponieważ zarówno ten producent, jak i mu podobni, jak jeden mąż stosują w swoich urządzeniach układy MediaTeka lub UNISOC. Modeli z platformą mobilną Qualcomm Snapdragon ze świecą szukać w ich ofertach.

Procesor Qualcomm Snapdragon 662 to jednak nie jedyna mocna strona tego tabletu. Specyfikacja Chuwi HiPad Pro obejmuje bowiem również 8 GB LPDDR4x RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1, zatem użytkownicy powinni być usatysfakcjonowani z działania urządzenia. Tym bardziej, że pracuje ono pod kontrolą najnowszego systemu Android 11.

źródło: Chuwi

Chuwi HiPad Pro może się też pochwalić akumulatorem o pojemności 7000 mAh, który wspiera technologię szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 (ładowanie odbywa się z wykorzystaniem portu USB-C). Jednocześnie tablet jest bardzo smukły, ponieważ ma grubość zaledwie 6,9 mm. Od razu można wspomnieć, że boczne krawędzie są ścięte na płasko, jak w najnowszych iPadach. Waga urządzenia to z kolei 480 gramów.

Specyfikacja Chuwi HiPad Pro obejmuje również moduł 4G LTE (2x SIM lub SIM + microSD) i system czterech głośników HiFi oraz dwa mikrofony, a także aparaty o rozdzielczościach 8 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie. Co ciekawe, ten ostatni jest umieszczony w okrągłym otworze w ekranie Full HD+, który ma przekątną 10,8 cala i pokrywa 90% powierzchni panelu przedniego.

źródło: Chuwi

Cena Chuwi HiPad Pro

Cena Chuwi HiPad Pro na tę chwilę nie jest znana – premiera tego tabletu zaplanowana jest na 3 sierpnia 2021 roku. Urządzenie jest już jednak wymienione w oficjalnym sklepie marki Chuwi na platformie AliExpress – jeżeli jesteście nim zainteresowani, dodajcie go do obserwowanych i wróćcie do tej oferty w momencie rozpoczęcia sprzedaży.

Warto dodać, że wśród metod dostawy wymieniona jest wysyłka w ciągu siedmiu dni z magazynu w Hiszpanii, zatem nie powinniście zapłacić podatku VAT, jednak nie unikniecie opłaty pocztowej w wysokości 8,50 złotych.