Masz numer w Plusie? Przygotuj się na utrudnienia w dostępie do usług

To wygląda na coś naprawdę dużego. Operatorzy zwykle nie informują o utrudnieniach w dostępie do usług z powodu zaplanowanych prac serwisowych. Tymczasem klienci sieci Plus właśnie otrzymują powiadomienia, że powinni przygotować się na problemy z dostępnością niektórych usług. Na szczęście nie potrwają one długo, choć dla niektórych mimo wszystko mogą być odczuwalne. Warto zatem o nich wiedzieć.

Kto nigdy nie doświadczył przerwy w dostępie do usług telekomunikacyjnych, niech podniesie rękę. Prawdopodobnie każda osoba musiała się z tym zmierzyć przynajmniej raz, choć niektóre firmy wystawiają cierpliwość swoich klientów na próbę nieco częściej. W przypadku sieci Plus nie słyszy się o wielkich awariach – klienci tego operatora, jeśli już, narzekają raczej na słaby zasięg lub jego całkowity brak bądź przeładowaną sieć (a przynajmniej takie głosy można usłyszeć w komentarzach).

Masz numer w Plusie? Przygotuj się na utrudnienia w korzystaniu z usług

Tym razem operator prawdopodobnie planuje jakąś większą akcję, ponieważ rozsyła do swoich klientów SMS-y, w których informuje, że od godziny 23:00 26 lipca do godziny 6:00 27 lipca mogą wystąpić problemy z doładowaniem, włączeniem usług i roamingiem. Plus tłumaczy je pracami technicznymi, lecz nie zdradza szczegółów, co planuje zrobić przez tych kilka godzin – może uruchomić nową usługę, na przykład eSIM? ;)

To jednak prawdopodobnie dość spora modernizacja, ponieważ nie przypominam sobie, aby operator wcześniej wysyłał swoim klientom podobne wiadomości. Klienci sieci Plus (i zapewne też Plush) muszą zatem zaplanować ewentualne doładowanie konta i włączenie usług na termin, który nie będzie kolidował z pracami technicznymi.

Bardziej dotkliwe mogą natomiast być problemy z roamingiem, lecz na szczęście prace serwisowe zaplanowane są na godziny nocne, więc prawdopodobnie odczuje je raczej nieliczne grono klientów tego operatora. Oczywiście nie musi, ponieważ sieć informuje, że problemy mogą wystąpić, zatem wcale nie muszą. Mimo wszystko należy o nich wiedzieć i być na nie przygotowanym.