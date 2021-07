iPhone 13 zyska „szybkie” ładowanie. Do konkurencji jednak wciąż będzie daleko

Oczywiście, aby wykorzystać możliwość szybkiego ładowania w smartfonach Apple z linii iPhone 13, prawdopodobnie trzeba będzie kupić nową ładowarkę. Wszystko w ramach marketingowej ekologii.

Kolejna ładowarka do zestawu?

Do niedawna topowe smartfony z Cupertino były sprzedawane ze skromną ładowarką o mocy 5W. Tak, wydając kilka tysięcy złotych na iPhone’a musieli zadowolić się wyjątkowo wolnym ładowaniem. Zmiana nastąpiła w przypadku modeli 11, ale tylko w wariantach Pro, które były sprzedawane z ładowarką 18W.

Kolejny krok, aczkolwiek tym razem w tył, firma wykona w zeszłym roku. Z pudełek zniknęły ładowarki, tak aby chyba nikt nie narzekał na ich zbyt słabą wydajność. Oczywiście Apple od razu zaoferowało rozwiązanie tego problemu – oddzielnie sprzedawana ładowarka o mocy 20W.

Obecna ładowarka nie wykorzysta możliwości iPhone’ów 13 (fot. Apple)

Właściciele iPhone’ów 12, którzy planują przejść tegoroczne modele, a także wykorzystać pełną możliwość szybkiego ładowania, będą ponownie musieli kupić nowe „kostki”. Jak wynika z nowych informacji, modele z serii iPhone 13 zapewnią wsparcie do ładowania przewodowego z mocą do 25W.

iPhone 13 z poprawionym szybkim ładowaniem

Według serwis MacRumors, powołującego się na nowe rewelacje, iPhone 13 pozwoli na ładowanie z mocą większą o 5W. Tak, „Dwunastki” są w stanie maksymalnie przyjąć około 20W, nawet gdy korzystamy z wydajniejszych ładowarek.

Oczywiście ponownie firma Tima Cooka przygotuje rozwiązanie wykreowanego problemu. W sprzedaży ma pojawić się nowa ładowarka, tym razem z mocą 25W, zamiast wcześniejszych 20W. Oznacza to, że zainteresowani klienci ponownie będą musieli sięgnąć do portfela.

Pomijając fakt konieczności wydania najpewniej około 100 złotych, to należy zauważyć, że zeszłoroczne zapewnienia o ekologii w kwestii usunięcia ładowarek, niekoniecznie znajdą potwierdzenie w tym roku. Chcesz ładować z mocą 25W? Cóż, wyrzuć ładowarkę 20W i kup nową o mocy 25W.

Co natomiast słychać u konkurencji? Niedawno mogliśmy usłyszeć, że Xiaomi już teraz pracuje nad ładowaniem z mocą 200W, które ma zostać wprowadzone w przyszłym roku. Na koniec, w ramach pocieszenia, dodam, że smartfony iPhone 13 mają wreszcie dostać funkcję Always on Display.