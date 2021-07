Apple wkracza w… 2009 rok. iPhone 13 zyska funkcję Always on Display

iPhone 13 nie będzie zauważalnym krokiem do przodu, a tym bardziej nie będziemy mieli do czynienia z rewolucją. Mimo tego, nie zabraknie rozwiązań od wielu lat wyczekiwanych przez użytkowników.

Always on Display wreszcie w smartfonach Apple

Pod względem dodatkowych funkcji, podnoszących ogólny komfort korzystania ze smartfona, iPhone’y niezbyt nadążają za konkurencją. Do teraz użytkownicy nie doczekali się chociażby Always on Display, co z pewnością ułatwiłoby dostęp do informacji o godzinie czy nieodebranych powiadomieniach.

Niewykluczone jednak, że rozwiązanie, będące już standardem w świecie Androida, wreszcie zadebiutuje w urządzeniach z Cupertino. Smartfony z linii iPhone 13 mają bowiem posiadać funkcję Always on Display.

Jak twierdzi Mark Gurman z Bloomberga, tegoroczne iPhone’y zostaną wyposażone w tryb always on, wzorowanym na tym z Apple Watchy. Należy oczekiwać, że bez sięgania po smartfona, zobaczymy godzinę, datę czy wskaźnik nowych powiadomień. Najpewniej funkcja pozwoli na konfigurację wyświetlanych treści.

iPhone 13 (źródło: EverythingApplePro)

Oczywiście nie będzie to jakakolwiek nowość na rynku smartfonów. Mówimy bowiem o rozwiązaniu, które było już stosowane w Nokii N86, a więc smartfonie z 2009 roku. Następnie Always on Display trafiło do wielu modeli Nokii Lumia, a później również smartfonów działających pod kontrolą Androida.

Pozostałe nowości w linii iPhone 13

Do premiery tegorocznych iPhone’ów pozostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz znamy prawie wszystkie rozwiązania szykowane przez zespół Tima Cooka. Możemy stwierdzić, że nie będzie rewolucji, a raczej pogoń za konkurencją. Nie oznacza to, że czeka nas nudna premiera – iPhone 13 to odczuwalny usprawnienie względem poprzednika.

Według Gurmana, należy oczekiwać szybszego procesora A15, mniejszego notcha, nowego wyświetlacza zapewniającego dłuższy czas pracy na akumulatorze i ekranów z technologią odświeżania 120 Hz (prawdopodobnie tylko w modelach Pro).

Zespół Tima Cooka spodziewa się ogromnego sukcesu. Apple zleciło dostawcom wyprodukowanie do 90 mln iPhone’ów w tym roku, co oznacza wzrost o 20% względem zamówień na iPhone’y 12.