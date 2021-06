Tylko nowsze smartwatche z procesorami Snapdragon otrzymają aktualizację do Wear OS 3.0

Najnowszy system Android dedykowany urządzeniom wearables jest już w drodze. Nadchodzący Wear OS został ogłoszony na konferencji Google I/O 2021, gdzie firma zdradziła nam, że pracuje ramię ramię z Samsungiem, aby zapewnić nabywcom jak najlepsze doznania w użytkowaniu. Nowy system zainstalujemy jednak tylko na urządzeniach opartych o nowsze procesory Qualcomma.

Wear OS 3.0 będzie wymagał Snapdragona 3100 lub Snapdragona 4100

Qualcomm dotychczas wyprodukował trzy generacje procesorów dedykowanych smartzegarkom, opartym na systemie Google Wear OS. W roku 2016 producent zaprezentował Snapdragona Wear 2100, który jak na tamte czasy był wydajny, jednak wraz z kolejnymi aktualizacjami oprogramowania, zaczął po prostu nie wystarczać, oferując zbyt małą ilość mocy, potrzebnej do bezproblemowego działania. Następnie dwa lata później, w roku 2018 został wydany Snapdragon Wear 3100, który otrzymał dodatkowy koprocesor – miał on za zadanie wspierać główną jednostkę centralną w pomniejszych obliczeniach.

W roku 2020 Qualcomm ogłosił aktualnie wykorzystywane jednostki przeznaczone dla inteligentnych zegarków, czyli Snapdragon Wear 4100 oraz Snapdragon Wear 4100+. Podstawowy model obecnej generacji procesorów dla urządzeń wearable jest obecnie częściej spotykany niż wersja z dopiskiem plus.

Oppo Watch (fot. Jakub Malec / Tabletowo.pl)

Według oficjalnego stanowiska Qualcomma, tylko niektóre procesory będą zdolne „uciągnąć” najnowszy system Google. Producent Snapdragonów twierdzi, że przepustkęą do aktualizacji Wear OS 3.0 będą trzy procesory – trzyletni Snapdragon 3100 Wear oraz układy obecnej generacji Wear 4100 jak i Wear 4100+. Niestety firma nie podzieliła się bardziej szczegółowymi informacjami.

Co to oznacza dla nas, użytkowników? Jak wcześniej wspominałem, Snapdragon 2100 i Snapdragon 3100 to niemalże te same jednostki, oferujące bardzo zbliżoną, jak nie identyczną wydajność, z jednym małym wyjątkiem – model 3100 jest bardziej energooszczędny, a to za sprawą odciążającego go koprocesora. Mimo że jednostka wydana w 2018 roku będzie kompatybilna z Wear Os 3.0, to nie znaczy, że system będzie działał w sposób optymalny, bez lagów czy zacięć.

Finalna aktualizacja systemu Google ma być gotowa w okolicy jesieni tego roku. Wraz z upływem czasu zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Dopiero, gdy Wear OS 3.0 trafi na starsze urządzenia, będziemy w stanie określić, czy w ogóle warto aktualizować naszego smartwatcha.