Wiemy, kiedy zadebiutuje Nokia XR20. Warto na nią czekać? Będzie mocna, ale…

To było kwestią czasu – Nokia XR20 dopiero co pojawiła się na horyzoncie, a już poznaliśmy datę jej premiery. To będzie zupełnie inny smartfon niż ostatnio wprowadzane na rynek modele marki Nokia.

Mimo że okres letni raczej nie obfituje w nowości, bo tzw. „sezon ogórkowy”, wcale nie oznacza to, że wszyscy producenci wstrzymują premiery swoich nowych urządzeń do jesieni. Już 11 sierpnia 2021 roku odbędzie się konferencja Galaxy Unpacked 2021, w trakcie której Samsung zaprezentuje garść niezwykle ciekawych nowości, natomiast kilkanaście dni wcześniej zobaczymy nowy smartfon marki Nokia.

Wiemy, kiedy zadebiutuje Nokia XR20

Nokia XR20, bo o niej mowa, najprawdopodobniej zadebiutuje 27 lipca 2021 roku. Co prawda Nokia oficjalnie tego nie potwierdziła, ale opublikowała załączoną poniżej zapowiedź prezentacji nowego modelu, na którym widnieje napis: „Z naszym najnowszym smartfonem już nigdy więcej nie będziesz potrzebował etui”.

Już przy okazji pojawienia się pierwszych doniesień na temat modelu Nokia XR20 mówiło się, że będzie to smartfon klasy rugged, tj. we wzmocnionej obudowie – wskazywać ma na to literka „R” w jego nazwie. Takie sprzęty faktycznie nie potrzebują etui, gdyż „z natury” są wyjątkowo wytrzymałe.

Nadchodząca nowość może zatem zainteresować użytkowników, którzy pracują w trudnych warunkach lub uprawiają w takich aktywność fizyczną. Specyfikacja Nokia XR20 nie wskazuje jednak na to, że będzie to smartfon dla wymagających klientów – wytrzymała obudowa skrywać ma bowiem dość przeciętne podzespoły.

Specyfikacja Nokia XR20

Wśród nich znajdować się ma niskopółkowy procesor Qualcomm Snapdragon 480 z modemem 5G oraz 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB, a także akumulator o pojemności 4630 mAh.

Ponadto specyfikacja Nokia XR20 obejmować będzie również wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9), aparat 48 Mpix na tyle i 8 Mpix na przodzie oraz czytnik linii papilarnych, dual SIM i moduł NFC. Ten ostatni może szczególnie przydać się użytkownikom, którzy w trakcie pracy czy uprawiania aktywności fizycznej pobrudzą sobie ręce, ponieważ będą mogli zapłacić za zakupy bez konieczności wyciągania brudnymi dłońmi portfela z kieszeni, torby czy plecaka.

Mimo że specyfikacja Nokia XR20 jest już w większości znana, cena nadchodzącego smartfona pozostaje tajemnicą. Nie zdziwimy się jednak, jeśli przekroczy ona 1000 złotych, podobnie jak modeli Nokia X10 i Nokia X20.