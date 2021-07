Nokia XR20 zadebiutuje wkrótce. Pojawiło się konkretne info

Trzy miesiące temu Nokia zaanonsowała modele Nokia X10 i Nokia X20, a już wkrótce do rodziny tej może dołączyć kolejny smartfon – Nokia XR20. Mamy sporo informacji na jego temat, zatem premiera prawdopodobnie jest blisko.

Rodzina Nokia X zaskoczyła brakiem ładowarki w zestawie sprzedażowym i dość wysokimi cenami. Jeżeli HMD Global nie zmieni swojej polityki w przypadku tej serii, nadchodząca Nokia XR20 również może mieć problem, aby przekonać do siebie potencjalnego klienta. Zweryfikujemy to jednak dopiero wtedy, gdy smartfon zostanie oficjalnie zaprezentowany i trafi do sprzedaży. Na tę chwilę nie wiemy, kiedy się to stanie, ale znamy już specyfikację nadchodzącej nowości marki Nokia.

Specyfikacja Nokia XR20

Model ten pojawił się na rosyjskiej platformie e-commerce, mimo że producent oficjalnie go nie zaprezentował. Dzięki temu wiemy już jednak, jaka będzie specyfikacja Nokia XR20. Ma ona obejmować m.in. wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9) oraz procesor Qualcomm Snapdragon 480 z modemem 5G, a także 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB.

źródło: Nokia

Smartfon zaoferuje też aparat o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie oraz dwa na tyle: 48 Mpix i 13 Mpix. To dość niecodzienna konfiguracja – niewykluczone, że wkradł się tu błąd lub producent może nas naprawdę zaskoczyć. Ponadto specyfikacja Nokia XR20 obejmuje czytnik linii papilarnych, moduł NFC, Dual SIM i akumulator o pojemności 4630 mAh.

Na rosyjskiej stronie widnieje też informacja, że smartfon będzie pracował pod kontrolą systemu Android 11, miał wymiary 164,9×76,x9,2 mm i ważył 197 gramów. Jego gabaryty i waga mogą być dla niektórych klientów problematyczne, aczkolwiek to nie ewenement w przypadku urządzeń marki Nokia – wspomniana powyżej Nokia X10 waży 210 gramów, a Nokia X20 jeszcze więcej, bo aż 220 gramów.

Jak już zostało wspomniane, data premiery modelu Nokia XR20 nie jest jeszcze znana. Podobnie nie wiadomo, jak będzie wyglądał ten smartfon i jaką cenę ustali HMD Global. Oby jednak bardziej rozsądną, ponieważ konkurencja jest bardzo mocna.