Nokia C30 powinna być tania i służyć przez lata

Przed kilkoma miesiącami HMD Global przeorganizowało ofertę smartfonów marki Nokia, przyjmując całkowicie nowy schemat nazewnictwa. Nokia C30 również się w niego wpisuje i już wkrótce powinna oficjalnie zadebiutować na rynku.

To już kolejny, nowy smartfon marki Nokia, który pojawił się na horyzoncie – niedawno poznaliśmy tajemnice modelu Nokia XR20. Zapowiada się na to, że niedługo HMD Global zwoła konferencję, w trakcie której oficjalnie zaanonsuje swoje nowe urządzenia. Ich lista stale się wydłuża.

Specyfikacja Nokia C30

Co ciekawe, specyfikacja Nokia C30 pochodzi z tego samego źródła, co specyfikacja Nokia XR20, zatem wydaje się prawdopodobne, że smartfony te zostaną zaprezentowane podczas tego samego wydarzenia. W jego trakcie nie spodziewamy się jednak premiery nadchodzącego flagowca – on zadebiutuje dopiero pod koniec 2021 roku. Wcześniej HMD Global zaleje rynek tańszymi modelami.

A nie ulega wątpliwości, że Nokia C30 taka będzie – w końcu dołączy do najbardziej przystępnej cenowo serii smartfonów marki Nokia, które (według deklaracji HMD Global) mają służyć użytkownikom „przez lata” dzięki swojej wytrzymałej obudowie i dwuletniemu wsparciu.

Nadchodząca Nokia C30 zostanie wyposażona w wyświetlacz o przekątnej 6,82 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który otoczą dość szerokie ramki. W związku z tym smartfon będzie dość spory (169,9×77,8×8,8 mm), a przy okazji też ciężki (191 gramów). Ponadto model ten zaoferuje ośmiordzeniowy procesor o maksymalnej częstotliwości taktowania 1,6 GHz (na tę chwilę nie wiadomo, jaki konkretnie) oraz 3 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD.

Specyfikacja Nokia C30 obejmować będzie również aparat główny o rozdzielczości 13 Mpix na panelu tylnym i 5 Mpix na przodzie, a także czytnik linii papilarnych, Dual SIM i akumulator o pojemności 6000 mAh, ładowany przez port micro USB. Smartfon wyjedzie z fabryki z zainstalowanym systemem Android 11 i zapewne w przyszłości otrzyma aktualizację do wydania Android 12.

Cena Nokia C30

Cena Nokia C30 na tę chwilę nie jest jeszcze znana. Nokia C20, która jest dostępna w Polsce od maja 2021 roku, kosztuje 449 złotych. W związku z tym można się spodziewać, że nadchodzący smartfon prawdopodobnie będzie niewiele droższy.