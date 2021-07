ZTE Blade A31 – budżetowy, ale naprawdę atrakcyjny

ZTE coraz bardziej się rozpędza. Na rynek trafił kolejny smartfon tej marki – ZTE Blade A31. Mimo że to propozycja budżetowa dla użytkowników o bardzo niskich oczekiwaniach, może naprawdę się im spodobać.

Chociaż jest to budżetowy smartfon, widać, że producent nie potraktował po macoszemu jego designu. Fakt, panel przedni jest do bólu przeciętny i niczym się nie wyróżnia, jednak najciekawiej wygląda sekcja na panelu tylnym, w której umieszczono pojedynczy aparat główny. ZTE zastosowało ciekawy zabieg stylistyczny – na pierwszy rzut oka moduł przypomina te w modelach Vivo X50 Pro i Vivo X60 Pro, które dysponują stabilizacją, inspirowaną działaniem gimbali. Oczywiście w ZTE Blade A31 niczego takiego nie ma, bo nie może być (z uwagi na cenę).

źródło: ZTE

Specyfikacja ZTE Blade A31

Już sam wygląd zdradza, że jest to budżetowy smartfon, a specyfikacja ZTE Blade A31 tylko to potwierdza. Model ten wyposażono w zaledwie 2 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej (tę ostatnią można rozszerzyć przy pomocy karty microSD), choć w połączeniu z nie najgorszym procesorem, bo UNISOC SC9863A, który składa się z ośmiu rdzeni ARM Cortex-A55.

Taka konfiguracja jest podyktowana faktem, że urządzenie to pracuje pod kontrolą systemu Android 11 Go Edition, który został stworzony z myślą o sprzętach z niewielką ilością pamięci operacyjnej. Choć zdarzają się wyjątki z 3 GB RAM, jak Nokia C20 Plus.

Specyfikacja ZTE Blade A31 obejmuje również wyświetlacz IPS o przekątnej 5,45 cala i rozdzielczości HD+ 1440×720 pikseli (miło, że producent nie przyoszczędził na tym elemencie) oraz aparaty 8 Mpix na panelu tylnym i 5 Mpix na przodzie. Co więcej, model ten ma też moduł NFC (!), a także 3,5 mm złącze słuchawkowe.

ZTE Blade A31 zasila akumulator o pojemności 3000 mAh, który ładuje się przez port micro USB. Całość ma wymiary 140x71x8,9 mm, zatem jest całkiem kompaktowa. I stosunkowo lekka, bo waży 166 gramów.

Cena ZTE Blade A31

Smartfon jest już dostępny w sprzedaży w Rosji, gdzie cena ZTE Blade A31 została ustalona na 7490 rubli (jest to równowartość ~385 złotych). Klienci mają do wyboru dwie wersje kolorystyczne: szarą i niebieską. Na tę chwilę nie wiadomo, czy model ten będzie sprzedawany również w innych krajach.