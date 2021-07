Chyba zaraz premiera ZTE Blade V30, bo jest już specyfikacja i cena (w euro!)

ZTE prezentuje coraz więcej smartfonów, ale stosunkowo niewiele z nich trafia do Europy, a nie każdego stać na high-endowego ZTE Axon 30 Ultra. Mamy jednak dobrą wiadomość: lada chwila na Starym Kontynencie powinien pojawić się budżetowy ZTE Blade V30. Znana jest już jego specyfikacja i cena!

Specyfikacja ZTE Blade V30

Smartfon zostanie wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, czyli standardowy dla tanich urządzeń ekran – podobny można spotkać w wielu innych modelach różnych marek. Na przedpremierowych renderach, które przedostały się do sieci, nie widać jednak, jak szeroka jest dolna ramka – skutecznie maskuje ją odpowiednio dobrana przez producenta tapeta. To niestety powszechna praktyka.

Reklama

źródło: Sudhanshu Ambhore

Specyfikacja ZTE Blade V30 obejmować będzie również procesor UNISOC Tiger T816, który można znaleźć m.in. na pokładzie wprowadzonego właśnie na rynek tabletu Teclast T40 Plus. Do kompletu mają być 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Tę ostatnią użytkownik rozszerzy dodatkowo za pomocą karty microSD (maksymalna obsługiwana pojemność to 512 GB).

ZTE Blade V30 zaoferuje też imponująco wyglądający na renderach moduł z aparatami na panelu tylnym, lecz jego specyfikacja nie jest powalająca. Wyróżnia się jedynie aparat o rozdzielczości 64 Mpix, któremu towarzyszy 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i dwa 2 Mpix (zapewne do zdjęć makro i pomiaru głębi przy zdjęciach portretowych). Na przodzie znajdzie się zaś 16 Mpix „oczko” do selfie i rozmów wideo.

Ponadto specyfikacja ZTE Blade V30 obejmie też 3,5 mm złącze słuchawkowe, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można ładować przez port USB-C z mocą 18 W. Smartfon po wyjęciu z pudełka ma pracować pod kontrolą systemu Android 11.

ZTE Blade V30 będzie miał wymiary 165,8×77,8×8,9 mm i ważył 193 gramy. Klienci dostaną do wyboru dwie wersje kolorystyczne: czarną (szarą?) i gradientową.

Cena ZTE Blade V30 w Europie

Cena ZTE Blade V30 w konfiguracji z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej ma wynosić w Europie 199 euro, co jest równowartością ~900 złotych. Wciąż jednak nie znamy daty oficjalnej premiery tego modelu. Nie wiemy też, czy smartfon będzie dostępny w Polsce.