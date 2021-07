Mercedes EQS doczeka się silnego rywala. Audi zapowiada elektryczną limuzynę

Audi chyba nie widzi silników spalinowe w swoich przyszłych samochodach. Oznacza to, że elektryfikacja niebawem obejmie całą gamę niemieckiego producenta. Dotyczy to nawet topowej limuzyny A8.

Elektryfikacja „czterech pierścieni” nabiera tempa

Producent z Ingolstadt zaprezentował już elektryczne SUV-y – Q4 e-tron i e-tron, a także sportowy model e-tron GT. Należy zaznaczyć, że to dopiero początek rewolucji. Do oferty ma dołączyć elektryczny odpowiednik A6, A8, a ostatni spalinowy samochód zadebiutuje w 2026 roku.

Nie oczekiwałbym nowego silnika spalinowego w ofercie Audi. Jeśli już pojawi się nowa konstrukcja, to raczej będzie to wyżyłowane, 2-litrowe R4. Cóż, czasy V6 i V8 powoli mijają. W zamian klienci dostaną auta w pełni elektryczne. Czy lepsze? O tym przekonany się w ciągu najbliższych kilkunastu lat.

Elektryczna limuzyna dla najbardziej wymagających

Segment elektrycznych i luksusowych limuzyn dopiero się rodzi. Jednym z pierwszych przedstawicieli jest Mercedes EQS, będący odpowiednikiem klasy S. Niebawem jednak zyska od groźnych rywali – elektryczne BMW serii 7 i Audi A8.

(fot. Motor Authority)

Nowa limuzyna z Ingolstadt, obecnie znana pod nazwą Audi Grand Sphere, jest już rozwijana. Natomiast we wrześniu zostanie zaprezentowany model koncepcyjny, który przedstawi najważniejsze wytyczne całego projektu.

Mimo iż do premiery koncepcyjnego Grand Sphere pozostało jeszcze trochę czasu, to poznaliśmy już kilka informacji. Nowy elektryk ma być fastbackiem, podobnym do A7, ale w ofercie będzie zlokalizowany znacznie bliżej A8. Ma on zapewnić naprawdę sporo przestrzeni w środku i komfort na najwyższym poziomie.

(fot. Motor Authority)

Ważną cechą, oprócz osiągów i akumulatora o dużej pojemności, będą systemy wsparcia kierowcy. Grand Sphere ma być gotowy do oferowania autonomiczności 4. poziomu, co oznacza, że w wielu scenariuszach będziemy mogli zapomnieć o prowadzeniu. Jazdą zajmie się wyłącznie komputer.

Uwagę ma zwracać sportowa stylistyka. Niewykluczone, że dzięki odpowiednim zmianom w całej konstrukcji, limuzyna będzie pozbawiona słupka B. Należy dodać, że pozbycie się tego elementu rozważa również Volvo w swoich przyszłych elektrykach.

(fot. Motor Authority)

Audi Grand Sphere, podobnie jak spalinowe A8, z pewnością będzie pokazem możliwości inżynierów z Ingolstadt. Należy oczekiwać zasięgu wynoszącego około 700 km lub więcej, około 500 KM mocy w topowej wersji i oczywiście napędu quattro.