Tak wygląda przyszłość marki Volvo. Oto niesamowity Concept Recharge

Przed Szwedami jedna z największych zmian w historii całej marki. Zaprezentowany model Volvo Concept Recharge przedstawia to, czego powinniśmy się spodziewać w ciągu najbliższych lat.

Elektryfikacja i Android

Volvo od dłuższego czasu oferuje wiele samochodów w hybrydowej wersji plug-in. Niedawno do oferty dołączyły w pełni elektryczne SUV-y – C40 Recharge i XC40 Recharge. To jednak dopiero początek. Producent zapowiedział bowiem, że do 2030 roku całkowicie porzuci silniki spalinowe. Trzeba przyznać, że to naprawdę ambitny plan.

Co więcej, zmiany dostrzeżemy również we wnętrzu. Volvo planuje porzucić autorski system infotainment i przejść na Android Automotive, wprowadzając w ten sposób wygodny dostęp do usług Google i wielu aplikacji. Docelowo Android ma trafić do wszystkich modeli.

Volvo Concept Recharge – oto, jak będzie wyglądać niedaleka przyszłość

Szwedzi stwierdzili, że zamiast opowiadać o swoich planach i nadchodzących zmianach, przedstawią coś więcej niż tylko teorię. Tak powstał samochód koncepcyjny Volvo Concept Recharge.

Dla firmy elektryfikacja nie będzie wyłącznie zmianą układu napędowego. Przyszłe auta mają powstawać w ramach nowej filozofii, obejmującej zarówno wygląd, jak i zastosowane technologie. Na przykład możliwe, że zniknie słupek B, bowiem nowe nadwozia zapewnią odpowiednią sztywność bez jego obecności.

Volvo Concept Recharge zapowiada nową platformę, która nie będzie już dzielona z autami spalinowymi. Zostanie zaprojektowana od podstaw, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości oferowane przez napędy elektryczne, a także oferować sporo przestrzeni na akumulatory.

Uwagę zwraca ogromny wyświetlacz na środku deski rozdzielczej. Ma on aż 15 cali i stanowi serce systemu infotainment – Android Automotive. Kolejny ekran znalazł się tuż za kierownicą. Volvo chwali się, że wnętrza będą projektowanie z zachowaniem minimalizmu i „czystych linii”.

Volvo Concept Recharge nie trafi do masowej produkcji, ale jego wzornictwo, a także technologia, z pewnością pojawią się w przyszłych samochodach producenta. Raczej nie będziemy musieli długo czekać na efekty prowadzonych prac. W końcu do 2030 roku pozostało niewiele czasu, a aktualne portfolio Volvo składa się tylko z dwóch elektryków.