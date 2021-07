Apple usunie największą wadę mniejszego iPada Pro. Musimy jednak poczekać do 2022 roku

11-calowy iPad Pro to jeden z najlepszych tabletów na rynku. Mamy do czynienia z prawie kompletnym urządzeniem. Niestety, wyświetlacz nie radzi sobie z dobrym odwzorowaniem czerni. Ma to się jednak zmienić w przyszłym roku.

Technologia Mini LED trafia do tabletów z Cupertino

Najnowszy, 12,9-calowy iPad Pro otrzymał ekran wykonany w technologii Mini LED. To pierwszy sprzęt Apple, który oferuje taki wyświetlacz. Należy zaznaczyć, że mamy do czynienia ze znaczącym postępem względem poprzedniego modelu.

Reklama

Ekran Mini LED, względem zwykłego LCD, charakteryzuje się znacznie lepszymi parametrami – jasność, kontrast i odwzorowanie kolorów zbliżone do wyświetlaczy AMOLED. Uwagę zwraca przede wszystkim lepsza czerń, a różnicę widać gołym okiem. Wystarczy obok siebie położyć starszego i nowszego iPada.

Niestety, w obecnym portfolio firmy technologia zarezerwowana jest wyłącznie dla dużego modelu Pro. Osoby, które sięgną po mniejszy wariant, muszą pogodzić się z gorszym obrazem.

Jak wynika z wywiadu udzielonego przez pracowników Apple, 11-calowy iPad Pro wybierany jest przede wszystkim dla jego niewielkiej wagi i kompaktowych wymiarów, natomiast zastosowanie ekranu Mini LED miałoby negatywny wpływ na te parametry. Niewykluczone jednak, że zespół Tima Cooka zmieni swoje podejście.

Podstawowy iPad Pro również z Mini LED

Według Ming-Chi Kuo, któremu zawdzięczamy sporo sprawdzonych informacji o przyszłych planach Apple, 11-calowy iPad Pro z ekranem Mini LED zadebiutuje w przyszłym roku.

iPad Pro 2021 (źródło: Apple)

Może to być ważna wskazówka dla osób, które teraz zastanawiają się nad zmianą tabletu. Jeśli starszy model nadal jest wystarczający i zapewnia komfort pracy na akceptowalnym poziomie, przełożenie planów kupna na przyszły rok powinno okazać się dobrą decyzją. W końcu otrzymają wówczas zauważalnie lepszy ekran.

Znany analityk twierdzi, że przyszłoroczny MacBook Air również będzie wyposażony w ekran Mini LED. Należy ponadto oczekiwać większych zmian wizualnych, a także pojawienia się różnych wersji kolorystycznych, podobnie jak w przypadku nowych iMaków.

Co z tańszymi tabletami Apple? Podobno iPad Air, a z czasem także inne modele, zostaną wyposażone w ekrany OLED. Natomiast technologia Mini LED będzie zarezerwowana wyłącznie dla linii Pro.