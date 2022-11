Przerażające – blisko 40% Polaków zostało oszukanych w internecie

W najbliższych dniach czeka nas kulminacja listopadowych wyprzedaży – Black Friday 2022. W związku z tym trzeba być o wiele bardziej czujnym, aby przypadkiem nie trafić na nieuczciwego sprzedawcę.

14 milionów Polaków ofiarami

Jak wynika z badania, przeprowadzonego przez firmę NordVPN, aż 38% Polaków padło ofiarą oszustwa podczas zakupów w internecie. Może to oznaczać prawie 14 milionów użytkowników internetu w kraju. Wśród dziewięciu przebadanych krajów (oprócz Polski były to również USA, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Niemcy, Francja, Niderlandy i Hiszpania) jest to najwyższy wynik, choć niewiele dalej za nami wylądowały Stany Zjednoczone z wynikiem 37%. Na drugim końcu listy są natomiast Niemcy, gdzie zaledwie 18,4% przebadanych zostało oszukanych na zakupach online.

fot. pixelcreatures / Pixabay

Liczba oszukanych pokrywa się blisko z liczbą osób, które w tym roku planują zakupy w trakcie ogólnopolskich promocji. 41% ankietowanych zadeklarowało, że chce kupić coś podczas Cyber Monday, Black Friday lub w wyprzedażach przedświątecznych. 43% wstrzymało się przed podjęciem decyzji.

Oszustwo na rabat

Ankieta ujawniła też, jakie informacje jesteśmy gotowi przekazać nieznanemu podmiotowi w zamian z zniżkę lub gratis. 46% badanych Polaków nie widziała problemu w podaniu swoich zainteresowań, 21% miejsca zamieszkania, a 12% nazwy stanowiska pracy. Polacy najchętniej z innych przebadanych narodów byli również gotowi podać imiona swoich dzieci (9%), aby upolować dodatkową okazję.

Oczywiście wraz z chęcią dzielenia się informacjami, idzie większa szansa na to, by zostać oszukanym. Polak, który jest skłonny ujawnić numer karty kredytowej, jest dwukrotnie bardziej narażony na oszustwo, a w przypadku podzielenia się numerami ubezpieczenia społecznego mowa o trzykrotnie większej szansie na zostanie oszukanym.

Ważne jest, aby zwracać uwagę na certyfikaty bezpieczeństwa na stronach internetowych i być ostrożnym wobec wszelkich stron proszących o informacje, których po prostu nie potrzebują. Jeśli oferta wygląda zbyt dobrze, aby była prawdziwa, to prawdopodobnie tak właśnie jest. […] Powinniśmy pamiętać o robieniu zakupów tylko u renomowanych sprzedawców, nie korzystać z publicznych Wi-Fi, używać sieci VPN i chronić swoje dane osobowe w każdy możliwy sposób. Co więcej, użytkownicy mogą również zadbać o dodatkowe zabezpieczenia podczas korzystania z wirtualnej karty płatniczej. Pozwala ona na użycie tymczasowego numeru do zakupów online bez konieczności pokazywania sprzedawcy prawdziwych danych karty. Marijus Briedi, dyrektor ds. technologii w firmie NordVPN

Jeżeli więc już chcecie skusić się na smartfon za parę stówek mniej lub na robota sprzątającego w gratisie do laptopa, to zerknijcie dwa razy, zanim przekażecie zbyt dużo informacji nieuczciwym handlarzom. Bierzmy przykład z polskiego przysłowia i zapobiegajmy takim sytuacjom, zamiast leczyć ich skutki.

