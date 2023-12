Odpaliliśmy nasz prezentownik! Sprawdźcie, co warto kupić najbliższym na święta

Tradycją stało się, że co roku przed Bożym Narodzeniem spotykamy się w tym miejscu, by doradzić Wam technologiczne prezenty pod choinkę. Najwyższa pora, by powitać Was w tegorocznym prezentowniku świątecznym!

Co roku, gdy przychodzi grudzień, w głowie mam jedną myśl: kiedy ten rok minął… przecież dopiero się zaczął! Nie inaczej jest i tym razem. W ciągłym pędzie nie zapominajmy jednak o tych, którzy są dla nas najważniejsi – rodzinie, przyjaciołach i najbliższych. Drobne podarki ucieszą każdego, ale jeszcze bardziej przyda się nasza obecność, poświęcenie im czasu i chwila rozmowy.

Tegoroczny prezentownik tradycyjnie już podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej znajdziecie propozycje świątecznych prezentów, które przygotowały dla Was bezpośrednio następujące marki: Canon, Fitbit, Infinix, myPhone i Sonos.

Druga część natomiast przygotowana została przez wybranych redaktorów Tabletowo, którym standardowo dziękuję za zaangażowanie w niniejszy projekt. Każdy z nich jest inny, dzięki czemu – jak się sami przekonacie za moment – proponują Wam skrajnie różne urządzenia ;)

Małą tradycją stało się już, że co roku nasz prezentownik świąteczny ma partnera. W tym roku zdecydowałam, że partnerem prezentownika zostanie nasz siostrzany serwis – oiot.pl. Mocno niedoceniany, a mający ogromny potencjał, by zainteresować Was publikowanymi treściami. Zapraszamy!

ABY PRZEJŚĆ DO PREZENTOWNIKA – KLIKNIJ TUTAJ! :)

Miłej lektury :)