Sukces Poczty Polskiej. To początek końca papierowego awizo

Poczta Polska ogłosiła początek końca papierowego awizo. Polacy chętnie wybierają wygodniejsze cyfrowe rozwiązanie.

Nowy etap cyfrowej komunikacji już obowiązuje

Wraz z dniem 1 stycznia 2025 roku e-Doręczenia stały się obowiązkowe dla urzędów. Od początku tego roku z kolei każda instytucja publiczna jest zobowiązana do doręczania pism przede wszystkim przez system e-Doręczeń. Celem zmian jest zakończenie ery papierowego awizo i wprowadzenie jednolitego, cyfrowego standardu komunikacji w urzędach. Nowy system w założeniach ma być wygodniejszy, szybszy i bezpieczniejszy.

Dla obywateli i przedsiębiorców przedstawione zmiany oznaczają, że korespondencja jest dostarczana na adres do doręczeń elektronicznych (ADE). Oczywiście cyfrowy polecony ma moc taką samą jak tradycyjny list polecony za potwierdzeniem odbioru.

Coraz więcej skrzynek i cyfrowych poleconych

Jak to wszystko wygląda w liczbach? Okazuje się, że naprawdę dobrze. Możemy nawet mówić o cyfrowym przełomie, który Poczta Polska przeprowadza w sposób bardzo sprawny.

Dowiedzieliśmy się, że od początku funkcjonowania nowego systemu uruchomiono ponad 2,6 mln skrzynek, które umożliwiają korzystanie z e-Poleconego. Co ciekawe, ponad 1 mln stanowią konta należące do obywateli. Poczta Polska dodaje, że od początku 2026 roku, a więc tylko przez dwa tygodnie, liczba kont wzrosła o 300 tysięcy.

Warto jeszcze wspomnieć, że użytkownicy systemu nadali już łącznie 49,5 mln przesyłek. W pełni cyfrowe przesyłki osiągnęły wynik na poziomie 16,8 mln, natomiast 32,7 mln stanowiły przesyłki hybrydowe, które kierowane są do odbiorców, którzy jeszcze nie posiadają skrzynki. Jak najbardziej można założyć, że z czasem cyfrowych przesyłek będzie więcej niż tych hybrydowych.

Kinga Dobrzyń, dyrektorka Biura Analiz i Cyfryzacji Procesów Poczty Polskiej, poinformowała, że początek 2026 roku przyniósł wyraźnie przyspieszenie. Otóż liczba cyfrowych przesyłek jest o kilkanaście procent wyższa niż w najlepszych dniach ubiegłego roku i nawet dwukrotnie wyższa niż średnia dzienna z 2025 roku. Przykładowo 8 stycznia bieżącego roku nadano ponad 362 tys. przesyłek, przy średniej dziennej wynoszącej 175 tys. w 2025 roku.

Według Sebastiana Mikosza, prezesa Poczty Polskiej, docelowo system ma obsługiwać nawet 20 mln użytkowników. Pozostaje więc trzymać kciuki, że ambitne plany uda się zrealizować.