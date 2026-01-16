Przynosisz stary sprzęt, a nowy kupujesz o nawet 2000 złotych taniej!

Artykuł sponsorowany

Lenovo i Motorola ruszają z akcją, w ramach której nieużywane urządzenia da się zamienić na realną zniżkę przy zakupie nowego sprzętu. Program „Wymień stary na nowy” pozwala obniżyć cenę notebooka lub tabletu Lenovo o nawet 2000 złotych oraz smartfona Motorola do 500 złotych.

Zasady są proste

Program startuje 17 stycznia 2026 roku i potrwa do 21 lutego. Można z niego skorzystać wyłącznie w jednym punkcie w Polsce – w Showroomie Lenovo & Motorola przy Placu Powstańców Warszawy 9 w Warszawie (wejście od ul. Świętokrzyskiej).

Co więcej, promocja może zakończyć się wcześniej ze względu na limity ilościowe, które obejmują 200 notebooków, 150 tabletów oraz 100 smartfonów. Po ich wyczerpaniu program zostanie zakończony, niezależnie od daty.

Udział w akcji nie wymaga skomplikowanych formalności. Klient przychodzi do showroomu ze starym laptopem, tabletem lub smartfonem, oddaje go i w ramach tej samej transakcji kupuje nowy sprzęt tego samego rodzaju. Rabat naliczany jest od razu przy kasie.

Warto przy tym pamiętać o kilku zasadach. Oddanie starego urządzenia i zakup nowego muszą odbyć się podczas jednej transakcji. Nie ma możliwości doliczenia rabatu później. Obowiązuje też prosta reguła: jeden oddany sprzęt oznacza rabat na jeden nowy produkt.

Promocja obejmuje szeroką gamę najnowszych urządzeń. Po stronie Lenovo dostępne są m.in. ultramobilne laptopy z serii Yoga, konwertowalny sprzęt Yoga 7 2-in-1, a także tablety z linii Idea Tab (z rysikiem w zestawie!) i Yoga Tab. Motorola zachęca natomiast do zakupu nowoczesnych smartfonów z serii edge, przystępnych moto g oraz składanych flagowców razr, które są jednymi z ciekawszych propozycji na rynku.

Rabaty sięgają nawet 2000 złotych!

Wysokość zniżki zależy nie od stanu przyniesionego starego urządzenia. Tutaj pojawia się dobra wiadomość dla osób, które trzymają w szufladach popsutą elektronikę. Oddawany sprzęt może pochodzić od dowolnego producenta i nie musi działać. Musi być jednak kompletny, co oznacza obecność ekranu, płyty głównej i baterii. Urządzenie powinno być też bezpieczne. Organizatorzy zaznaczają, że nie przyjmą sprzętu ze spuchniętą baterią czy wyciekami.

Wartość rabatu zależy od ceny kupowanego sprzętu oraz jego rodzaju. Przy notebookach Lenovo wygląda to następująco

zakup laptopa o wartości do 3500 złotych – 300 złotych rabatu,

zakup laptopa o wartości od 3510 do 5000 złotych – 500 złotych rabatu,

zakup laptopa o wartości od 5001 do 7000 złotych – 700 złotych rabatu,

zakup laptopa o wartości od 7001 do 10000 złotych – 1000 złotych rabatu,

zakup laptopa o wartości 10001 do 15000 złotych – 1500 złotych rabatu,

zakup laptopa o wartości powyżej 15001 złotych – 2000 złotych rabatu.

W przypadku tabletów kwoty są niższe, ale równie atrakcyjne, patrząc przez pryzmat ceny tego typu sprzętu. Przy zakupie tabletu, którego cena wynosi do 500 złotych, rabat sięga 100 złotych, w przedziale 501–1000 złotych – 200 złotych rabatu, następnie 1001–2000 złotych – 300 złotych rabatu, a przy zakupie tabletu powyżej 2000 złotych rabat wynosi 500 złotych.

Przy smartfonach Motorola wysokość zniżki zależy od serii, po jaką sięgniemy. Przy zakupie modeli:

z serii moto g otrzymamy 100 złotych rabatu,

z serii edge – 300 złotych,

z serii razr – 500 złotych.

W praktyce oznacza to, że ktoś, kto przyniesie stary komputer i zdecyduje się na zakup Lenovo Yoga 7i lub Legion Pro 5, może wyjść z showroomu z urządzeniem tańszym nawet o dwa tysiące złotych. Ci, którzy marzą o nowoczesnym, składanym smartfonie motorola razr 60 czy razr 60 ultra, zapłacą o pół tysiąca złotych mniej i to niezależnie od tego, jakiej marki był ich poprzedni telefon.

Na co warto zwrócić uwagę?

Lenovo i Motorola podkreślają, że program „Wymień stary na nowy” ma również wymiar ekologiczny. Oddane urządzenia trafiają do dalszego przetwarzania zgodnie z zasadami ochrony środowiska, co pozwala ograniczyć ilość elektrośmieci.

Największą zaletą akcji pozostaje jej prostota. Nie ma tu długiego oczekiwania, wyceny online ani dodatkowych formalności. Klient przychodzi do showroomu, oddaje stary sprzęt, kupuje nowy i od razu otrzymuje rabat.

Dla wielu osób może to być dobry moment, by wymienić wysłużonego laptopa, tablet lub smartfon na nowy model. Trzeba jednak pamiętać, że akcja trwa do 21 lutego 2026 roku, a liczba urządzeń objętych promocją jest ograniczona.

Materiał powstał na zlecenie Lenovo & Motorola