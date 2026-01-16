Nowy gimbal DJI. Szybciej się rusza i działa jeszcze dłużej

Ceniony gimbal dla wymagających użytkowników doczekał się nowej odsłony. DJI RS 5 może i nie przynosi rewolucyjnych zmian, ale zaproponowane przez producenta usprawnienia powinny pozytywnie wpłynąć na komfort codziennego użytkowania, jak i możliwości wykrzesania pełni potencjału drzemiącego w posiadanym sprzęcie.

Co oferuje gimbal DJI RS 5?

Jedną z najważniejszych nowości w DJI RS 5 jest Enhanced Intelligent Tracking Module – to magnetycznie mocowany panel, umożliwiający oznaczenie obiektu do śledzenia poprzez dotknięcie go na zintegrowanym wyświetlaczu OLED o przekątnej 1,8 cala. To może być osoba, zwierzę albo pojazd, który będzie utrzymywany w kadrze tak długo, jak odległość nie przekroczy 10 metrów.

W kontekście szczególnie dynamicznych ujęć nie bez znaczenia jest również wzrost maksymalnego momentu obrotowego o 50%, szczegolnie że zaktualizowany został również algorytm stabilizujący. Dzięki temu gimbal ma lepiej reagować na szybkie zmiany kierunku.

DJI RS 5 (fot. DJI)

Do tego DJI RS 5 oferuje szybsze przełączanie między trybem portretowym a krajobrazowym, ma ramię wykonane ze stopu aluminium i ułatwia obsługę jedną ręką, zawiera pokrętła i przyciski zapewniające wygodną obsługę, działa nawet 14 godzin na jednym ładowaniu (a więc o 2 godziny dłużej niż RS 4) i może utrzymać sprzęt o wadze maksymalnie 3 kilogramów, pomimo faktu, że sam waży niespełna 1,5 kilograma.

Ile kosztuje gimbal DJI RS 5?

Póki co DJI RS 5 widnieje jedynie na chińskiej stronie producenta, gdzie trwa zresztą jego przedsprzedaż. Cena wynosi 3099 juanów (równowartość ~1615 złotych), a zestawy z akcesoriami startują z poziomu 3899 juanów (~2035 złotych). Dla porównania DJI RS 4 w Polsce kosztuje 2199 złotych, a jego chińska cena była zbliżona do RS 5.

Jeśli zaś nie potrzebujesz profesjonalnego sprzętu do lustrzanki czy bezlusterkowca i szukasz po prostu gimbala, który pozwoli Ci wykorzystać potencjał aparatu w telefonie, to przypominam, że parę miesięcy temu na rynku zadebiutował model DJI Osmo Mobile 8. Aktualnie możesz go kupić za nieco ponad 600 złotych.