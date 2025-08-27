1000 GB za 0 złotych w Orange. Wystarczy zrobić jedną rzecz

Możesz otrzymać od Orange aż 1000 gigabajtów. Musisz zrobić zaledwie jedną rzecz. I trochę się pospieszyć, ponieważ promocja obowiązuje tylko kilka dni.

Robisz tylko jedną rzecz i 1000 GB za 0 złotych od Orange jest Twoje

Po odbiór 1000 GB możecie zgłosić się jedynie do końca sierpnia 2025 roku. Wystarczy, że jesteście klientami oferty Orange na kartę i wykonacie jedną rzecz (niektórym z Was może jednak nie przypaść ona do gustu). Pomarańczowy operator da Wam pakiet obejmujący aż 1000 GB na 3 miesiące (93 dni) za to, że wyrazicie zgodę marketingową do 31 sierpnia 2025 roku. Jest kilka dodatkowych warunków, które musicie spełniać, aby zdobyć ten pakiet.

Przede wszystkim Wasze Konto Główne musi być ważne w chwili wyrażania zgody, a swoją zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach musicie wyrazić pierwszy raz w historii numeru. Ale spokojnie – zgodę możecie wycofać w dowolnej chwili, np. po otrzymaniu bonusu. Z drugiej strony wyrażenie zgód marketingowych da Wam bieżący dostęp do promocji i zniżek. W ramach tej promocji zgody można udzielić wyłącznie na dwa sposoby:

za pomocą SMS, wysyłając wiadomość o treści TAK pod bezpłatny numer 80290,

przez platformę Mój Orange.

1000 GB w Orange za zgodę marketingową – co jeszcze warto wiedzieć?

Orange w regulaminie zaznacza, że bonus 1000 GB składa się z dwóch pakietów: „Bonusu za zgodę” (400 GB) oraz „Bonusu za zgodę online” (600 GB). Łącznie 1000 GB gigabajtów trafi do klienta w ciągu 24 godzin. Operator przekaże potwierdzenie przyjęcia zgody marketingowej oraz przyznanie bonusu za pośrednictwem wiadomości SMS.

Warto wspomnieć, że gigabajty z otrzymanego bonusu będą wykorzystywane w pierwszej kolejności, a więc przed środkami z innych pakietów czy środków ulokowanych na Koncie Głównym.

Aktualny stan środków dostępnych w ramach bonusu oraz ważność pakietu można sprawdzić poprzez:

konto Mój Orange (za darmo),

wysyłając wiadomość SMS o treści ILE pod numer 411 (koszt SMS u operatora),

wysyłając wiadomość SMS o treści ILE DANYCH pod numer 901 (koszt SMS u operatora).

Przypomnę też, że Orange przygotowało nową ofertę Rodzinne numery oraz nowe promocje dla swoich klientów. Rabat dostępny jest również na internet światłowodowy.